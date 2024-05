Cantine Aperte, un weekend alla scoperta del vino e del territorio

Torna sabato 25 e domenica 26 l’appuntamento con Cantine Aperte. In tutta Italia si celebra la grande festa dell’enoturismo, giunta alla 32ª edizione, tra degustazioni, passeggiate in vigna e tante altre attività all’aria aperta a cura del Movimento Turismo del Vino (Mtv). Gli eventi si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 maggio, con centinaia di cantine in tutta la penisola pronte ad accogliere i visitatori.

Cantine Aperte, non solo vino

Anche questa edizione di Cantine Aperte sarà all’insegna del bere bene, per sostenere il consumo responsabile e consapevole del vino, coniugando il piacere della degustazione ad attività storico-culturali e naturalistiche, il tutto con l’inconfondibile accoglienza dei produttori che caratterizza tutti gli eventi Mtv.

Valorizzazione dei vini del territorio e delle produzioni locali, contatto con la natura, passione per l’ospitalità e piacere della condivisione: questi i pilastri portanti che da oltre tre decenni fa di Cantine Aperte l’appuntamento di riferimento per chiunque voglia scoprire il vino, il territorio e chi, con dedizione e costante impegno, se ne prende cura.

In Toscana, oltre al vino, si celebrerà in particolare il Pane Toscano Dop. Oltre alle degustazioni di vino ci saranno dimostrazioni di panificazione, degustazioni e racconti della tradizione dei fornai su come uno dei prodotti più semplici, il pane appunto, ha da sempre rappresentato la toscanità, così come il vino. Un legame preso a spunto dal Mtv Toscana come filo conduttore di questa edizione che vede la partecipazione di decine di aziende in tutto il territorio regionale.

Cantine Aperte, due giorni intensi

Solo due giornate ma un programma ricco di attività: degustazioni di prodotti del territorio, laboratori didattici, pic-nic, pranzi e aperitivi al tramonto. Ma anche visite nei borghi, trekking ed escursioni sia in montagna che in collina, mostre, spettacoli, performance musicali e molte altre iniziative organizzate con passione e cura dalle cantine socie del Mtv.

«Come ogni anno è una grande emozione dare il via a Cantine Aperte - commenta Nicola D’Auria, presidente Mtv – lo storico evento che, dalla nascita della nostra associazione, accompagna gli enoturisti alla scoperta dei luoghi del vino italiani. Vedere sempre più persone curiose e appassionate che si approcciano al vino partendo dalla conoscenza del territorio e dal racconto dei produttori è per noi una grande soddisfazione, visto che da sempre il Movimento Turismo del Vino si impegna a divulgare un’esperienza in cantina che è molto più della sola degustazione. Quindi non vediamo l’ora di dare il via a questo weekend di festa con l’atmosfera vivace e conviviale che solo le cantine Mtv sanno regalare».

Cantine Aperte, tutti gli appuntamenti regione per regione