Al Palio del Chiaretto anche una Lounge esclusiva per scoprire i vini del Consorzio

Torna anche quest’anno, per la 19ª edizione, il Palio del Chiaretto con una novità assoluta per gli amanti del Chiaretto: la Chiaretto Lounge, uno spazio dove degustare in libertà i vini dei produttori del Consorzio vini Bardolino, ma anche per assistere a tre masterclass condotte da Costantino Gabardi.

A Bardolino (Vr) è tutto pronto per l’edizione 2024 del Palio del Chiaretto, un lungo percorso di degustazione che parte da Cisano e arriva fino a Punta Cornicello, all’estremo nord dell’abitato di Bardolino. Dal 31 maggio al 2 giugno le cantine del territorio propongono in degustazione il Bardolino Chiaretto nelle sue declinazioni, Classico Doc e Spumante Doc. Spazio anche a musica, cultura e intrattenimento: nel Parco Carrara Bottagisio, infatti, viene allestita un’area interamente dedicata al food e agli spettacoli musicali. Sul lungolago Mirabello, invece, sarà possibile dedicarsi agli acquisti di prodotti tipici enogastronomici, mentre in Piazza del Porto sono presenti il Museo dell’Olio e il Museo del Vino che propongono assaggi dei prodotti del territorio.

In questo contesto, domenica 2 giugno dalle 10.00 alle 17.00 presso la Dogana Veneta di Lazise (Vr), si svolgerà anche la Chiaretto Lounge. Si tratta di un’anteprima assoluta che presenta un format differente rispetto ai banchi d’assaggio dove gli ospiti potranno assaggiare liberamente i vini con il supporto di sommelier e in abbinamento con finger food che interpretano la tradizione enogastronomica locale.

Seguiranno quindi momenti di approfondimento e masterclass per apprendere al meglio il valore dei vini del Consorzio vini Bardolino, che per la prima volta partecipa al Palio del Chiaretto. In particolare le masterclass condotte da Costantino Gabardi si terranno alle 11.00 (“Rosato, non solo un colore”), alle 15.00 (“I palati dei vini rosa non sono semplici”) e alle 16.00 (“Rosati e affinamento”.

Al termine della giornata sarà realizzato un evento di promozione dei Giovani Produttori di Bardolino per tutti i giovani Wine lovers, che si chiamerà Chiaretto Party. Oltre ai vini dei giovani produttori, saranno realizzati dei cocktail a base di Chiaretto di Bardolino.