Ecco la nuova Guida alle Birre d'Italia: tecnica e divulgativa

La nuova Guida alle Birre d’Italia è stata presentata venerdì 24 maggio a un pubblico di oltre 400 tra birrai, selezionatori e ristoratori, per far conoscere storie di birre, produttrici e produttori che rendono il settore della birra artigianale vivo, in continua crescita, nel rispetto del legame tra territorio e qualità.

È stata presentata l'edizione 2024 della Guida alle Birre d'Italia

Com’è la nuova Guida alle Birre d’Italia

«La Guida alle Birre - evidenzia Luca Giaccone, curatore della pubblicazione insieme a Eugenio Signoroni - è nata nel 2008, quando in Italia i birrifici erano 232. Oggi sono più di mille e in tutti questi anni, con cadenza biennale, la guida di Slow Food ha raccontato l’evoluzione di questo affascinante movimento, con un certosino lavoro di visite, assaggi e confronto con i birrai. Un lavoro collettivo, possibile grazie a una squadra di collaboratori, presenti in tutta la penisola».

Per raggiungere un pubblico sempre più ampio, la Guida offre una serie di informazioni esaustive ma immediate che si propone di essere nello stesso tempo tecnica e divulgativa. «Non va dimenticato – sottolineano i curatori - che fare birre e` qualcosa di molto piu` complesso. Pur partendo dalle materie prime della terra, va molto oltre, abbracciando temi di sensibilita`, creativita`, cultura che variano da territorio a territorio e da birraio a birraio. Crediamo che l’Italia sia un Paese molto fortunato, anche da un punto di vista birrario».

Guida alle Birre d’Italia, numeri e novità

La guida prosegue il cammino iniziato nell’edizione scorsa alla scoperta del sidro, al quale dedica una sezione, a conferma che sia il mercato sia la cultura e l’attenzione dedicata ai fermentati di mela in Italia è in grande crescita. L’edizione racconta 511 realtà (un’ottantina le novità) - tra produttori di birra e di sidro - e recensisce 2.767 etichette, alle quali si aggiungono 785 locali segnalati, dove è possibile bere o acquistare birra artigianale italiana. Sono 46 i produttori di sidro a cui è dedicata una scheda per 133 etichette segnalate.

La regione con più birrifici e locali in guida è la Lombardia (68 birrifici artigianali, 87 locali), mentre Piemonte e Trentino Alto Adige guidano la classifica delle regioni con più produttori di sidro. La birra in guida con la gradazione più alta ha 16% vol., mentre sono 7 quelle analcoliche (<1% vol.) tra cui quella con la gradazione più bassa che ha 0,5%. In totale sono 1897 sono le birre ad alta fermentazione, mentre lo stile più presente è American Ipa con 198 etichette.

Guida alle Birre d’Italia, i premi

Come per ogni edizione, non mancano i riconoscimenti assegnati dai curatori della guida: 49 le Chiocciole (i migliori birrifici d’Italia, secondo la Guida), 101 con l’Eccellenza (i birrifici che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione) e 43 con il premio Filiera (realtà che si dedicano con particolare attenzione alla produzione diretta delle materie prime), novità di questa edizione. Del totale delle birre recensite, ben 779 etichette sono state premiate. Per quanto riguarda i sidri ci sono 3 Chiocciole, 4 Eccellenze e 5 premi Filiera.

I premi speciali