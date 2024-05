Vigneti Pittaro, il fondatore lascia in eredità ai dipendenti l'azienda vinicola

Novanta ettari di terreno, coltivati a vigneto tra la pianura friulana di Codroipo (Ud) e le colline di Ramandolo, sono stati il palcoscenico della vita e del lavoro di Pietro Pittaro, un viticoltore straordinario e un'icona nel mondo del vino. La sua recente scomparsa, il 24 marzo scorso a 89 anni, ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità enologica, ma ha anche svelato un gesto di generosità senza precedenti: Pittaro ha lasciato l'intera azienda vinicola, Vigneti Pittaro, ai suoi dipendenti.

Pietro Pittaro, quella frase profetica

“Lascerò tutto a voi”, continuava a ripetere Pietro Pittaro ai propri collaboratori che, pur apprezzandolo, non credevano potesse realmente far seguire alle parole i fatti. Irene Lenarduzzi, l'avvocato che sta guidando le pratiche per la costituzione della nuova società, al Corriere del Veneto ha infatti spiegato che i dipendenti non si aspettavano che il loro capo prendesse una decisione simile, nonostante fosse noto il suo legame profondo con il suo team, che considerava quasi come una seconda famiglia, tanto da festeggiare con loro compleanni, feste e ricorrenze.

Pietro Pittaro aveva importato per primo il metodo classico in Friuli

Pittaro aveva una visione chiara per il futuro della sua azienda, che ha fondato dagli inizi degli anni '70, trasformando terre aride e sassose in un'oasi di viti rigogliose. La sua passione per il vino e il suo impegno per la qualità si riflettevano nelle centinaia di migliaia di bottiglie prodotte ogni anno, sempre rigorosamente impiegando il metodo classico: era stato infatti il primo a portarlo in Friuli. Ma soprattutto, desiderava che l’azienda rimanesse a chi la gestiva dall’interno.

Pietro Pittaro, una tradizione di famiglia

Pietro Pittaro ha lasciato una moglie, una figlia e due nipoti,. Porprio la figlia da anni era fuori dalla gestione dell’azienda, ma il produttore di vino le aveva già lasciato quando era ancora in vita la parte della legittima. Pur non avendo ancora formalmente accettato l’eredità la volontà di Pittaro di continuare a produrre vino secondo il metodo classico sarà rispettata dai dieci dipendenti che ora stanno considerando di costituire una nuova società per continuare l'attività.

