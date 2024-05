Cantine Aperte 2024: due giorni di festa all'insegna di vino ed enogastronomia

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del vino: Cantine Aperte, l'evento cult che unisce cantine e appassionati in un weekend di degustazioni, scoperte e convivialità. Sabato 25 e domenica 26 maggio oltre 200 cantine in tutta Italia apriranno le loro porte al pubblico per un'edizione all'insegna del bere bene e della valorizzazione dei vini del territorio. Un'occasione unica per immergersi nella cultura enogastronomica italiana, scoprire i segreti della produzione del vino e vivere esperienze autentiche a contatto con la natura.

Cantine Aperte 2024: un weekend di festa tra vino, enogastronomia e cultura

Il Movimento turismo del vino e l'obiettivo di Cantine aperte

«Come ogni anno è una grande emozione dare il via a Cantine Aperte - commenta Nicola D'Auria, presidente del Movimento turismo del vino - lo storico evento che, dalla nascita della nostra associazione, accompagna gli enoturisti alla scoperta dei luoghi del vino italiani. Vedere sempre più persone curiose e appassionate che si approcciano al vino partendo dalla conoscenza del territorio e dal racconto dei produttori è per noi una grande soddisfazione, visto che da sempre il Movimento turismo del vino si impegna a divulgare un'esperienza in cantina che è molto più della sola degustazione. Quindi non vediamo l'ora di dare il via a questo weekend di festa con l'atmosfera vivace e conviviale che solo le cantine Movimento turismo del vino sanno regalare».

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Degustazioni, laboratori didattici, pic-nic, pranzi e aperitivi al tramonto sono solo alcune delle tante attività che le cantine offriranno ai visitatori. Ma non solo: Cantine Aperte 2024 sarà anche un'occasione per visitare borghi pittoreschi, fare trekking ed escursioni tra vigneti e colline, partecipare a mostre, spettacoli e performance musicali.