Degustazioni, masterclass e premi: il programma di Best Wine Stars 2024

Torna a Milano, dal 18 al 20 maggio, la quinta edizione di Best Wine Stars, l'evento dedicato al mondo del vino e dei distillati che, sotto il patrocinio del Comune di Milano, riunirà al Palazzo del Ghiaccio un'eccezionale selezione di aziende italiane e internazionali.

Oltre 200 aziende a Best Wine Stars 2024: un viaggio tra eccellenze enogastronomiche e distillati

Best Wine Stars 2024, un'edizione ricca di novità

Oltre 200 aziende, tra cantine rinomate, maison di champagne, produttori di distillati e realtà gastronomiche di eccellenza, si presenteranno al pubblico milanese in un'ampia e articolata esposizione. L'edizione 2024 di Best Wine Stars si distingue per la presenza di diverse novità, a partire dall'area tasting, dedicata alle eccellenze gastronomiche, dove sarà possibile scoprire i sapori unici di tartufo, taralli, canditi e specialità siciliane.

Best Wine Stars 2024: un viaggio tra eccellenze enogastronomiche e distillati a Milano

Confermata la food area, dove si potranno gustare piatti genuini e creativi, mentre l'area partner & servizi presenterà soluzioni innovative per il settore enogastronomico. Tra gli appuntamenti da non perdere, le masterclass e le tasting rooms, momenti di approfondimento condotti da esperti del settore per scoprire la storia e le caratteristiche uniche dei vini e distillati in degustazione.

Il programma di Best Wine Stars 2024

Il calendario di Best Wine Stars 2024 è ricco di appuntamenti imperdibili. Si comincia sabato 18 maggio con la Tasting Room Vermut - Il territorio nel bicchiere, dedicata alle aziende Antico Luxardo, Borbone, Carpano, Casoni, Doragrossa, Gamondi e Karminia. Domenica 19 maggio sarà la volta della Tasting Room Grappa - Spirito Italiano, un viaggio alla scoperta delle grappe italiane attraverso le aziende Distilleria Caffo, Levi Serafino, Mangilli, Poli 1898, Russo Distillatori 1891 e Villa de Varda. Lunedì 20 maggio, infine, si terrà la Tasting Room Amaro - Dark is Better, con le aziende Eroico, Fiume, Formidabile, Amaro San Marco e Varnelli Amaro dell'Erborista.

Le masterclass vedranno protagonista Adua Villa, scrittrice, narratrice digitale, sommelier e imprenditrice, affiancata da relatori di spicco del settore. Tra gli appuntamenti da non perdere, "Varvaglione 1921 - Progetto autoctono: l'eleganza dei vini pugliesi", "Consorzio Doc Friuli - Più che un vino: alla scoperta di un territorio ricco di storia e cultura attraverso il calice" e la masterclass di gruppo "Chic ma no shock: beviamo bene spendendo il giusto".

A Best Wine Stars 2024 degustazioni e masterclass

Tra gli altri appuntamenti in programma, fino a lunedì 20, le masterclass "Il Poggiarello - Malvasia e Gutturnio: l'Emilia che non ti aspetti", "Italian on tour: vagabondando nell'Italia del vino alla ricerca dei territori", "Arrighi - Il vino marino che ha il sapore del mito: 100% uva ansonica immersa nel mare dell'Elba", "Cantina Bingiateris - Otto amici e un sogno: alla ricerca del vino dei vini" e la masterclass di gruppo "Progetto Terra. Nel rispetto dell'ambiente con uno sguardo al climate change".

Come partecipare a Best Wine Stars 2024

Tutte le informazioni sull'evento, compresi i biglietti e il programma completo, sono disponibili sul sito ufficiale di Best Wine Stars.