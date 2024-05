 Roma Bar Show 2024: Fratelli Branca Distillerie protagonista tra show e novità

Un'edizione ricca di novità e grandi eventi per l'edizione 2024 del Roma Bar Show che si svolgerà dal 12 al 14 maggio. Fratelli Branca Distillerie, azienda storica nel panorama internazionale dei distillati, punta a conquistare ancora una volta il pubblico con un'ampia gamma di novità e iniziative dedicate al mondo del beverage e della miscelazione.

Roma Bar Show, lo stand di Fratelli Branca Distillerie

L'elegante area Lounge e Hospitality all'esterno farà da cornice alla presentazione del nuovissimo cocktail Branca Fizz, a base dell'inimitabile amaro Branca, pensato per conquistare un target più giovane e perfetto per un fresco aperitivo.

Il nuovo cocktail Branca Fizz

All'interno della fiera, lo stand B01 di Branca punta ad attrarre numerosi visitatori con il suo impatto visivo e un programma ricco di eventi. I Guest Bartender dei migliori cocktail bar d'Italia delizieranno il pubblico con le loro creazioni a base di Branca, mentre l'area dedicata ad Antica Formula permetterà di scoprire la formula dell'eccellenza del vermouth Branca.

Roma Bar Show, le partnership tra Fratelli Branca Distillerie

Un'altra grande novità è stata la partnership con Lucas Bols, azienda olandese produttrice di liquori, di cui Branca diventa distributore unico per il mercato italiano a partire da maggio 2024. Presso lo stand, il master bartender Ivar de Lange ha presentato la varietà di prodotti Bols ai visitatori. La "Branca Talk Arena" ospiterà un interessante speech di Matteo Bonoli, master herbalist di Fratelli Branca Distillerie, dal titolo "Il Vermouth e l'evoluzione dell'aperitivo da Torino a Città del Messico". Un viaggio "coast to coast" alla scoperta delle proprietà organolettiche e degli ingredienti dei prodotti premium dell'azienda, moderato da Stefano Nincevich, vicedirettore di Bargiornale.

Fratelli Branca Distillerie, i Braback Games

Grande attesa anche per i "Barback Games 2024", la competizione nata per celebrare la figura del barback. Per la prima volta, le squadre in gara saranno composte da un barback e da un bartender, il suo mentore. 15 team italiani e 5 stranieri si sfideranno in prove di resistenza, velocità e precisione, dando vita a un'atmosfera di festa e condivisione.

Grande attesa anche per i "Barback Games 2024"

La vera sorpresa dei "Barback Games" è la nuova limited edition della Coin Fernet-Branca in formato XXL. Un'edizione speciale della celebre moneta, simbolo di appartenenza alla community dei bartender, che verrà mostrata in anteprima al pubblico del Roma Bar Show.

Il programma del Roma Bar Show

Domenica 12 maggio

Doubel internationale guest : evento al “The Barber Shop” (via Iside 2). Protagonisti della serata Fernet-Branca e il vermouth Antica Formula, che delizieranno i palati dei presenti all’interno di cocktail preparati dalle mani esperte di due Guest Internazionali: Claudia Cabrera (Kaito Del Valle, Mexico City) e Ema Giacone (Creps al Born, Barcellona). Powered by F.lli Branca Distillerie

: evento al “The Barber Shop” (via Iside 2). Protagonisti della serata Fernet-Branca e il vermouth Antica Formula, che delizieranno i palati dei presenti all’interno di cocktail preparati dalle mani esperte di due Guest Internazionali: Claudia Cabrera (Kaito Del Valle, Mexico City) e Ema Giacone (Creps al Born, Barcellona). Powered by F.lli Branca Distillerie Indirizzo: Via Via Iside 6 - 00184 Roma (RM)

Orario: 22:00 – late night

Lunedì 13 maggio

La formula d'eccellenza from Singapore to Rome : Il Bistrot Hey Baby Bar del Chapter Hotel ospita due guest d’eccezione, per la prima volta in Italia direttamente da Singapore: Leona Lee e Amos Kew Senior e Head Bartender del StayGold Flamigo, di cui sarà possibile degustare i signature drink appositamente creati per la serata e accompagnati da food pairing del Bistrot Hey Baby Bar. Powered by Antica Formula

: Il Bistrot Hey Baby Bar del Chapter Hotel ospita due guest d’eccezione, per la prima volta in Italia direttamente da Singapore: Leona Lee e Amos Kew Senior e Head Bartender del StayGold Flamigo, di cui sarà possibile degustare i signature drink appositamente creati per la serata e accompagnati da food pairing del Bistrot Hey Baby Bar. Powered by Antica Formula Indirizzo: Via Santa Maria Dè Calderari 47 - 00186 Roma

Orario: 20:30 – 23:00

Martedì 14 maggio