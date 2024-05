Torna Contrade dell'Etna, dove ci sono alcuni tra «i vini più sexy d’Italia»

Contrade dell’Etna si terrà dall’11 al 13 maggio a Rovittello, Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Ad ospitare l’evento organizzato dalla società Crew, sarà ancora il Picciolo Etna Golf Resort. La più importante rassegna di vini esistente sull’Etna giunge alla 15ª edizione. «Siamo lieti - dicono gli organizzatori Raffaella Schirò e Massimo Nicotra, della società Crew, insieme a Sergio Cimmino - di aver accolto la richiesta, caldeggiata da molti produttori, di slittare al mese di maggio l’edizione del prossimo anno delle Contrade».

Contrade dell’Etna si terrà dall’11 al 13 maggio a Rovittello, in provincia di Catania

Contrade dell’Etna, una storia che si rinnova

Nata da un'idea di Andrea Franchetti, pioniere del vino, la manifestazione ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo sempre vivo il suo spirito originario di convivialità e confronto tra i produttori locali. Tutto ebbe inizio dalla passione di Franchetti per il territorio etneo e dal suo desiderio di valorizzare i vini unici prodotti sulle pendici del vulcano. Traendo ispirazione dalla storica tradizione bordolese dell'"en primeur", Franchetti riunì, nelle sue cantine private, un ristretto gruppo di produttori per degustare e confrontarsi sulle nuove annate. Nel corso degli anni, Contrade dell'Etna ha saputo cogliere le sfide del mercato vitivinicolo in continua evoluzione, elevando sempre più la qualità dei vini presentati. La manifestazione divenne un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore, attirando un pubblico sempre più ampio e internazionale.

Al centro di Contrade dell'Etna c'è la valorizzazione delle singole Contrade

Al centro di Contrade dell'Etna c'è la valorizzazione delle singole Contrade, ognuna con le sue caratteristiche pedoclimatiche uniche che donano ai vini personalità distintive. I visitatori hanno la possibilità di scoprire e degustare la straordinaria varietà di espressioni etnee, frutto dell'incontro tra la forza del vulcano e la sapienza dei vignaioli. Contrade dell'Etna guarda al futuro con entusiasmo, pronta a consolidare il suo ruolo di ambasciatrice d'eccellenza per i vini etnei nel mondo. La manifestazione vuole continuare ad essere un punto di riferimento per la crescita e la valorizzazione del territorio, promuovendo la cultura del vino e l'unicità del patrimonio vitivinicolo etneo.

Contrade dell’Etna, focus sul cambiamento climatico

Contrade dell’Etna si aprirà sabato 11 maggio alle ore 10.00, con la cerimonia di inaugurazione e i saluti di rito. Alle ore 11.00 si svolgerà la conferenza tecnico-scientifica sul clima dal titolo “Il mutamento climatico e le conseguenze sull’ambiente e sulla viticoltura” che sarà condotta dal metereologo Paolo Corazzon. Concluderà la conferenza il saluto di Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana, che interverrà su potenzialità e prospettive dell’enoturismo in Sicilia. A seguire Stevie Kim, madrina di questa XV edizione, darà l’avvio alla kermesse internazionale del vino sull’Etna Poi a partire dalle ore 12.30 le quattro masterclass, riservate ai media specializzati e internazionali, condotte da Federico Latteri, giornalista di Cronache di Gusto, wine writer ed esperto di vini, Cristina Mercuri, wine educator e presenter, ceo e founder di Mercuri Wine Club, Pietro Russo, primo enologo d’Italia ad aver conquistato il prestigioso titolo conferito dall’Institute of Masters of Wine.

Ad ospitare l'edizione 2024 di Contrade dell'Etna sarà di nuovo il Picciolo Etna Golf Resort

La manifestazione proseguirà domenica 12, alle ore 9.30 con la presentazione dei vini en Primeur alla stampa qualificata e agli addetti ai lavori e a partire dalle ore 12.00 e fino alle 19.00 con l’apertura degli stand al pubblico con ticket a pagamento. Lunedì 13, a partire dalle 9.30 gli stand verranno aperti agli operatori commerciali, enoteche, ho.re.ca, importatori, grossisti e agenti. Tutte le attività si concluderanno alle ore 16.30

Contrade dell’Etna, la madrina della 15ª edizione è Stevie Kim

Stevie Kim, ambasciatrice dei vignaioli italiani nel mondo, è la madrina della 15ª edizione di Contrade dell’Etna. Nata in Corea, è cresciuta a New York dove ha preso una laurea in Economia, da trent’anni è residente a Verona. Con il suo Italian Wine Podcast, nato nel 2017 racconta le mille sfaccettature del vino italiano. Con la Vinitaly International Academy, la scuola di formazione da lei fondata nel 2014, prepara il pubblico internazionale di operatori del settore.

A lei si deve anche Opera Wine, la classifica dei 100 migliori vini italiani secondo Wine Spectator, presentata ogni anno a Verona e diventata un appuntamento di riferimento per il mondo dei buyer e della critica internazionale. Suo anche il forum Wine2Wine, che riunisce gli operatori per discutere nuove idee di business. Ultima in ordine di tempo, la casa editrice in lingua inglese Mamma Jumbo Shrimp, fondata per spiegare con un linguaggio semplice i grandi temi del vino.

Stevie Kim, ambasciatrice dei vignaioli italiani nel mondo, è la madrina della 15ª edizione di Contrade dell’Etna

«Qualche tempo fa - dice - sono stata accusata di essere di parte perché, durante un'intervista, ho affermato che i vini dell'Etna sono i più sexy d'Italia. Ebbene, è così! Sono da sempre, e continuerò a esserlo, un'ambasciatrice di tutto il vino italiano, tuttavia non posso negare di essere anche una tra le più grandi fan dei vini dell'Etna. È quindi per me un grande onore ricevere questo riconoscimento da Contrade dell'Etna. Sarà una spinta in più per continuare a sostenere, promuovere e bere un buon bicchiere di questi vini speciali, voce di un territorio altrettanto extra-ordinario».

L'elenco delle cantine presenti a Contrade dell'Etna