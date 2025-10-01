EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Dalla Champagne alla Borgogna, sempre più giovani scelgono la vendemmia in Francia

La vendemmia in Francia attira i lavoratori tra hype, stipendi veri e storytelling da condividere. I giovani italiani scelgono Champagne e Borgogna. Il Bel Paese, intanto, resta a guardare

di Enza Bergantino
CEO & Partner JacLeRoi - Food & Wine Storyteller
 
01 ottobre 2025 | 10:56

Negli ultimi mesi i social si sono riempiti di immagini tutte uguali: pullman di ragazzi diretti in Francia, forbici in mano e stories a raffica. Non turisti, non enologi, ma influencer pronti a vendemmiare. Un rito antico che diventa improvvisamente spettacolo digitale.

Vendemmia in Francia, non è (solo) moda

Perché proprio lì? Non è solo moda. In Francia un vendemmiatore parte da 11,88 €/h lordi (SMIC), in Borgogna le tariffe possono arrivare oltre i 20 €/h, con domeniche e festivi pagati al +50% e indennità precise: se il pasto non è fornito, scatta un panier repas di 8,44 €; quando vitto e alloggio sono inclusi, valgono comevantaggi in naturaregolati. In più, esiste un contratto ad hoc, il contrat vendanges, che garantisce copertura e diritti.

In Italia, invece, il quadro è molto più fragile: i contratti provinciali fissano paghe variabili (a Brescia da 8,07 a 14,99 €/h), ma secondo i rapporti su agromafie e caporalato sono almeno 200mila i lavoratori agricoli in nero, con compensi che possono scendere a 3-7 €/h. Orari lunghi, condizioni precarie, assenza di tutele. Fino al 2024 esisteva la NASpI per i rimpatriati; oggi non più. Il vantaggio francese resta, dunque, nella certezza di regole e dignità.

Il peso del nome

Champagne e Borgogna valgono più di mille reel. Mostrare un grappolo lì non è la stessa cosa che farlo nelle nostre campagne: è branding puro, i nomi più desiderati del mondo che diventano sfondo per la fatica più antica del mondo. Per molti influencer la vendemmia in Francia è un contenuto che funziona: filari dorati, scorci di cantine leggendarie, bottiglie iconiche che generano like, follower e, diciamolo, anche un pizzico di invidia.

Dire “io c’ero” in quei luoghi diventa un trofeo digitale, uno status da esibire. E a questo si aggiunge il fascino delle feste di fine vendemmia, momenti comunitari in cui capita di bere cuvée o cru che i comuni mortali non potrebbero mai permettersi. In Francia la fatica nei filari si trasforma così non solo in contenuto, ma in capitale simbolico: lavoro, mito e privilegio fusi nello stesso calice.

Moda o cortocircuito?

Il fenomeno è un cortocircuito tra economia e immaginario. La Francia regolarizza e paga; l’Italia arranca, divisa tra poesia e precarietà. E i social amplificano: la vendemmia diventa narrazione aspirazionale, più che lavoro agricolo.

L’altra verità del vino

Il vino, però, non è mai solo immagine. È scrittura liquida, mutevole, specchio delle emozioni di chi lo beve. Un calice può essere intimo compagno di lettura o frammento di leggenda: dipende da chi lo vive e da quando lo racconta. La moda francese è superficie brillante; il vino resta viaggio interiore, fatto di domande più che di risposte.

Un monito amaro

Abbiamo passato anni a dire che gli influencer vivono di aria e like, ed eccoli ora piegati nei filari francesi. Ironia della storia, ma anche un monito: se partono non è per folklore, ma perché lì trovano ciò che qui manca - contratti, tutele, riconoscimento. Finché l’Italia continuerà a raccontare l’agricoltura come poesia senza affrontarne le contraddizioni, continueremo a guardare i nostri giovani partire. Champagne e Borgogna ringraziano. Noi restiamo a guardare.

Vendemmiare in Francia: cinque cose da sapere

  1. Contratto garantito
    Si lavora con il contrat vendanges: breve durata, ma regolare, con copertura e diritti.
  2. Retribuzione
    Minimo sindacale da 11,88 €/h, in alcune zone fino a 20 €/h. Festivi pagati al +50%.
  3. Vitto e alloggio
    Spesso inclusi o rimborsati: indennità pasti (8,44 €) e alloggio regolato come “vantaggio in natura”.
  4. Come candidarsi
    Portali ufficiali (Pôle Emploi), agenzie interinali, syndicats viticoles e gruppi social dedicati.
  5. Periodo giusto
    Da fine agosto a ottobre, con Champagne e Borgogna tra le mete più richieste.

Parola del mese: Cortocircuito

Quando la vendemmia diventa palcoscenico social e il vino più un trofeo da mostrare che un’esperienza da vivere.

vendemmia in Francia Champagne Borgogna influencer vendemmia contrat vendanges filari dorati paghe vendemmia lavoro agricolo Francia vitto e alloggio vendemmia esperienza social
 
