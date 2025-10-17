Menu Apri login
A pochi minuti dal centro di Bergamo, La Tordela si trova in un angolo verde e silenzioso di Torre de’ Roveri, una località che unisce la vicinanza alla città alla quiete delle colline prealpine. L’autunno trasforma il paesaggio circostante in un mosaico di colori caldi, rendendo la visita ai vigneti un’esperienza unica, ideale per chi ama immergersi nella natura e nella cultura del vino.

Valcalepio: il vino che conquista i palati anche d’autunno

La tenuta de La Tordela circondata dai vigneti di Valcalepio Doc

Vigneti e paesaggi autunnali

Circondata da 24 ettari di vigneti, La Tordela mostra tutto il fascino della vendemmia autunnale. Le colline si tingono di rosso, arancio e giallo, mentre l’aria frizzante accompagna la raccolta delle uve. Questa stagione è ideale per apprezzare la qualità delle uve Merlot e Cabernet Sauvignon, alla base del prestigioso Valcalepio Riserva.

Valcalepio: il vino che conquista i palati anche d’autunno

L'agriturismo de La Tordela

Cantina e produzione: funzionalità e precisione

La cantina de La Tordela combina strumenti moderni e processi accurati. La vendemmia meccanizzata, i serbatoi in acciaio inox, le barriques e le botti da 20 ettolitri in rovere francese di Allier permettono di vinificare e affinare ogni bottiglia con grande cura. Questo approccio garantisce vini equilibrati, corposi e adatti all’inverno e alle stagioni fredde.

I vini Doc Valcalepio: protagonisti dell’autunno

Durante l’autunno, i vini de La Tordela esprimono al meglio le loro caratteristiche. Il Valcalepio bianco regala freschezza, mentre il Valcalepio rosso e il Valcalepio rosso Riserva mostrano complessità e struttura. Il Riserva, ottenuto da selezione delle migliori uve Merlot e Cabernet Sauvignon, affina per tre anni in botti di rovere, risultando ideale con arrosti, selvaggina e formaggi stagionati.

Valcalepio: il vino che conquista i palati anche d’autunno

I vini Doc Valcalepio de La Tordela

La storia della tenuta: charme e fascino senza tempo

La Tordela conserva un patrimonio storico significativo. La casa padronale del XVI secolo, con la facciata impreziosita nel XVIII secolo, si inserisce armoniosamente nei vigneti, offrendo un contesto perfetto per degustazioni e visite autunnali. Qui, la cultura del vino e la bellezza del paesaggio si fondono in un’esperienza sensoriale completa.

Azienda Vitivinicola La Tordela
Via Torricella 1 24060 Torre de’ Roveri (Bg)
Tel +39 035 668159

