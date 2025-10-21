Triplo Faccino e vini rari: le eccellenze italiane poco conosciute della Guida Essenziale 2026

Sugli oltre 20.000 vini degustati dal team di esperti di DoctorWine, alias Daniele Cernilli, la "Guida Essenziale ai vini d'Italia 2026" ne propone 3.428 di grande qualità per un totale di 1.349 aziende. Il volume, in italiano e in inglese (630 pagine, 24 euro) è il risultato di un lavoro complesso che fotografa ogni anno la nostra migliore realtà vitivinicola. Dopo la presentazione a Milano (Hotel Principe di Savoia) e a Roma (Spazio Novecento), il 22 ottobre è prevista una trasferta londinese al Royal Horseguard Hotel. A seguire i wine tasting, occasione di confronto tra produttori, operatori, giornalisti e winelovers.

Obiettivo della guida

L'obiettivo della guida è quello di orientare appassionati e consumatori alla scelta del vino del miglior livello qualitativo disponibile nei prossimi mesi sul mercato. Vuole informare, prima ancora che giudicare, e l'essenzialità consiste proprio in questo: delimitare la ricerca al top della qualità, non giudicare con parametri tecnici una serie infinita di aziende. Soprattutto osserva lo stato del vino italiano e la complessità di un mondo sempre più in evoluzione, tanto che ogni anno il ricambio di aziende è di circa il 10%.

Con un guizzo d'orgoglio Cernilli afferma: «Tutto il vino che vale la pena bere sta in questa guida». Ricordiamo che il «dottore» del vino è pioniere di questo settore della comunicazione. Di guide ne ha già firmate una quarantina, prima al Gambero Rosso come co-fondatore, dal 1987 fino al 2011, poi a Bibenda e poi le sue Essenziali. Ispirato dalle Tre Stelle Michelin, creò il simbolo dei Tre Bicchieri, ma ora a definire la qualità dei suoi vini ci sono i Faccini, con la sua immagine: come dire, "Fidatevi, ci metto la faccia"».

Linguaggio chiaro e accessibilità

Competente, scritta con un linguaggio chiaro, la guida è anche democratica perché guarda all'accessibilità e quindi al costo. Un capitolo speciale segnala infatti ben 867 vini che si distinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e che in enoteca costano meno di 18 euro con un punteggio di 90/100. Alcuni sono anche sotto i 10 euro. A segnalarli graficamente c'è il simbolo del pollice alzato, una sorta di like, e non manca una mini-classifica che premia il campione ed elenca i migliori 10 acquisti.

Sistema di valutazione: Triplo Faccino e premi

Il Triplo Faccino segnala il top del top (99 o 100/100), doppio per i vini che hanno raggiunto i 98/100 e singolo per quelli che si sono guadagnati 97, 96 o 95/100. Non mancano 17 premi speciali e a 138 aziende sono state assegnate le Stelle per rappresentatività territoriale, affidabilità e rilevanza internazionale.

Sostenibilità: Wine for Earth

Alla sostenibilità è dedicata l’iniziativa Wine for Earth, realizzata insieme a Earth Day Italia per avviare un confronto in ambito enologico con il coinvolgimento di produttori, consorzi e istituzioni.

Grafica e simbolismo

Ogni edizione della guida si distingue anche per una grafica particolare. Per il 2026, il colore scelto è il Pantone Moka, che richiama la terra e il legame tra vino e territorio. La copertina raffigura un vignaiolo che accarezza le proprie vigne, simbolo di cura, rispetto e identità. DoctorWine è il network indipendente fondato da Daniele Cernilli nel 2011 e dedicato all’informazione, formazione e diffusione della cultura del vino. Nato come rivista online in doppia lingua (italiano e inglese), è stato il primo web magazine italiano a proporre una prospettiva nazionale su scala internazionale.