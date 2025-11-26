Menu Apri login
Lorenzo il Magnifico nella sua Canzona di Bacco esprimeva lo spirito rinascimentale intonando il celebre verso“Chi vuol esser lieto sia”; la ricerca del piacere è un tratto essenziale del Made in Italy. I Prosecco di Quattroerre conquistano i sensi con note delicate di frutta e fiori e hanno un gusto festoso, perfetto per la convivialità allegra e spensierata in vista delle feste.

Prosecco Rosé Villa Erica: dalle acque del Piave il Millesimato per brindare a Natale

Prosecco Treviso Villa Erica

In questo contesto (il prosecco Doc e Docg cubano circa 700-800 milioni di bottiglie prodotte annualmente) la Quattroerre Group nel 2007 ha dato vita ad una linea dedicata al gusto dell’innovazione chiamandola Villa Erica. Con i prosecchi Treviso Extra Dry Doc, Treviso Brut Doc Millesimato e Cuvée Extra Dry ha voluto ricercare prodotti che potessero mettere ben in evidenza le delicate note di frutta e fiori che contraddistinguono i loro vini, dal festoso che amano la convivialità.

Caratteristiche del vigneto e della vinificazione

Nelle etichette Erica incede nella trasparenza del vino evocando, sia riti agresti dell’antichità classica, sia culture tribali metropolitane; un’icona senza tempo del rapporto dialettico fra passato e futuro. A completare la gamma arriva ora il Prosecco Rosé Brut Treviso Doc Millesimato. Le uve di questo nuovo spumante Villa Erica arrivano da un vigneto nato su un’isola fluviale adiacente alle rive del Piave, con caratteristiche pedoclimatiche uniche dovute all'influenza microregolatrice del fiume. Terreno di deposito alluvionale stratificato, nutrito dalla linfa delle limpide acque dolomitiche. La raccolta delle uve di Glera e Pinot Nero avviene nella prima decade di settembre.

Metodo Charmat e maturazione della cuvée

Una vinificazione separata, rispettivamente in bianco mediante pressatura soffice e in rosso mediante macerazione pellicolare, è necessaria per poter esaltare le singole caratteristiche varietali dei vitigni. Successivo assemblaggio della cuvée effettuato dagli abili mastri vinai del gruppo. Presa di spuma in autoclave secondo i dettami del metodo Charmat. Maturazione-affinamento Autoclave 60 gg. All’esame visivo si presenta dal rosato provenzale tenue, magnificato da una texture intensamente luminosa. Spuma consistente, molto fine e di lunga persistenza.

Prosecco Rosé Villa Erica: dalle acque del Piave il Millesimato per brindare a Natale

Gli spumanti Villa Erica

Note aromatiche e degustazione

Al naso è fragrante, articolato e accattivante, miscelando magistralmente sentori di mela e pesca, tipici del Glera, e accenni di rosa selvatica e fragoline di bosco che caratterizzano invece il Pinot Nero. Il gusto è elegante, delicato, pulito, giocato su elementi di freschezza, lunghezza espressiva e piacevolezza di beva. Sorprendentemente largo al palato pur nel dosaggio piuttosto contenuto.

Quattroerre Group
Via Marconi 5 24060 Torre de’ Roveri (Bg)
Tel +39 035 580701

© Riproduzione riservata STAMPA

 
