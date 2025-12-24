Una decade in un sorso: birrificio Otus presenta la birra “Dieci”

La data storica della fondazione del Birrificio Otus di Seriate (Bg) risale al 20 marzo 2014 ma dobbiamo attendere il 29 gennaio 2015 per veder iniziare la sua produzione. Sono passati 10 anni e per celebrare questi due primi lustri, ricchi di ben 23 riconoscimenti internazionali, Otus ha voluto produrre una birra celebrativa unica nel suo genere.

La birra Dieci di Otuslab

Il significato simbolico del numero dieci

10 sono anche i gradi alcolici che sviluppa questa bevanda brassicola come 10 è la tonalità EBC di questa birra. Il numero dieci ricorre quindi più volte, in ricordo anche del pensiero che questo numero simboleggia perfezione, totalità e completamento, essendo il culmine del numero 1 e dello 0, che indica anche l'eterno ricominciare.

Il numero 10 è considerato pure un simbolo di forza, autorità e status, come nel caso del calcio, dove la maglia numero 10 è spesso indossata dai migliori fantasisti, oppure come nei tarocchi dove il numero 10 è rappresentato dalla Ruota della Fortuna, rappresentando il ciclo di fortuna e cambiamento.

La nascita della birra celebrativa “Dieci”

Facile comprendere ora perché abbiano voluto chiamare questa birra celebrativa “Dieci”. La “Dieci” è una birra prodotta in modo classico e ispirata allo stile Golden Strong Ale. Questo stile dà vita a birre ad alta gradazione, che trovano massima espressione sensoriale attorno all’operato dei lieviti, contrassegnate anche da una vigoria alcolica solo in parte mascherata da elementi che permettono un equilibrio grazie proprio al tenore amaricante apportato dai luppoli.

Il mastro birraio Alessandro Reali

Elaborate dopo la Prima guerra mondiale grazie a particolari esigenze di mercato, in un momento un po' più maturo, hanno trovato buon gradimento da parte di tutti i consumatori. Grazie a degli studi approfonditi del birraio Alessandro Reali è stato possibile esaltare i due lieviti utilizzati, di cui uno ibrido, protagonisti di questa birra, che lavorano in condizioni tali da donare aromi di frutta e spezie senza sviluppare troppi alcoli superiori che tendono a generare odori spiacevoli di alcol.

Profilo sensoriale e caratteristiche della “Dieci”

“Dieci” è una birra chiara prodotta con malto d’orzo Otus coltivato nei pressi del birrificio, con una bollitura prolungata per dare una maggiore complessità aromatica. Una birra quindi potente ma bilanciata, molto aromatica con note fruttate e speziate. La schiuma è fine, compatta e persistente. L’aspetto può essere velato per la presenza dei lieviti. Il colore è di un dorato carico. Al naso si annoverano un lungo elenco di richiami alla frutta a pasta gialla (banana, pesca) e a fiori e spezie. Al gusto emergono note potenti di miele con una persistenza pressoché infinita. Nonostante il tenore alcolico, risulta una birra dalla grande bevibilità.