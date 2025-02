C’è qualcosa di magico in Alkkemist Gin, un distillato che intreccia artigianato, innovazione e la potenza mistica della natura. Creato con cura artigianale, questo gin spinge i confini della distillazione tradizionale, fondendo botaniche rare e l’energia della luna piena, distillato solo 12 volte l’anno, quando la luce lunare è più intensa.

Alkkemist Gin: il distillato d’eccellenza nato sotto la luna piena

Un processo di distillazione unico

Alkkemist Gin è un prodotto Ultra Premium, nato da alcol di grano distillato tre volte e sottoposto a una quadrupla distillazione in alambicco di rame, da cui viene estratto solo il cuore del distillato. Questa attenzione al dettaglio garantisce una miscela pura e perfettamente bilanciata.

Alkkemist Gin

Un profilo aromatico complesso

Tra i suoi segreti c’è l’uso dell’uva moscato, una novità assoluta per un gin, che viene aggiunta al termine del processo per donare un aroma distintivo e un tocco di freschezza. A questa si uniscono 21 botaniche selezionate, tra cui ginepro, finocchietto di mare, camomilla dolce, agrimonia e scorze di agrumi, tutte scelte per creare un profilo aromatico ricco e complesso.

La visione di un alchimista moderno

Il gin è il frutto della visione di un alchimista moderno, ispirato dalla costa mediterranea e dalla voglia di esplorare nuovi orizzonti sensoriali. Ogni dettaglio è progettato per raccontare una storia: dalle note aromatiche agli influssi lunari che conferiscono al prodotto una personalità unica e misteriosa.