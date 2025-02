Vignaioli indipendenti, Babini nuova presidente per giocare un ruolo da protagonisti

Riconoscimento della figura giuridica del vignaiolo, rappresentatività nei Consorzi di tutela e la semplificazione ed unificazione dei controlli. Sono questi i principali obiettivi delineati da Rita Babini, neo eletta alla guida dei Vignaioli indipendenti dall'Assemblea degli associati Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti).

Il nuovo consiglio di Fivi

Si è infatti svolta a Imola, all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, l'Assemblea degli associati Fivi. Tra i punti all'ordine del giorno vi erano l'approvazione del Rendiconto finanziario 2024, del Bilancio previsionale 2025 e l'elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2028.

Fivi, il nuovo Consiglio direttivo

Il Consiglio, composto da sette membri riconfermati e otto nuovi ingressi, ha nominato Rita Babini come presidente della Federazione. Babini, che nei due mandati precedenti ha ricoperto il ruolo di segretaria nazionale, è stata eletta per il triennio 2025-2028 insieme al Consiglio direttivo, composto da quindici membri, di cui sette riconfermati e otto al primo incarico. La neo eletta prende il posto di Lorenzo Cesconi, che ha deciso di lasciare l'incarico per concentrarsi sulla propria azienda e sulla famiglia.

Oltre 800 vignaioli e vignaiole da tutta Italia hanno partecipato alle votazioni, al termine delle quali sono stati eletti i seguenti membri del Consiglio:

Rita Babini (Romagna)

(Romagna) Clementina Balter (Trentino)

(Trentino) Ludovico Maria Botti (Lazio)

(Lazio) Fabio de Beaumont (Campania)

(Campania) Camillo Favaro (Piemonte)

(Piemonte) Francesco Mazzone (Puglia)

(Puglia) Pietro Monti (Piemonte)

(Piemonte) Ninive Pavese (Valle d'Aosta)

(Valle d'Aosta) Désirée Pascon Bellese (Veneto)

(Veneto) Andrea Pieropan (Veneto)

(Veneto) Stefano Pizzamiglio (Emilia Romagna)

(Emilia Romagna) Carmela Pupillo (Sicilia)

(Sicilia) Valeria Radici (Lombardia)

(Lombardia) Alessandro Starrabba (Marche)

(Marche) Stefan Vaja (Alto Adige)

Fivi, gli obiettivi per il prossimo triennio

Nata nel 1971, Babini è Vignaiola in Romagna e, insieme al marito, gestisce un'azienda agricola a Oriolo dei Fichi, nelle colline di Faenza (Ra). La presidente, nel suo discorso di insediamento ha indicato gli obiettivi per il prossimo triennio che la vedrà alla testa di Fivi: «L'ambizione dei nostri obiettivi principali è alta, siano questi il riconoscimento della figura giuridica del vignaiolo, la rappresentatività nei consorzi di tutela o la semplificazione ed unificazione dei controlli. A questi obiettivi di carattere nazionale si uniscono sfide talvolta ancora maggiori a livello europeo, che ci vedono già coinvolti oggi e che cresceranno ulteriormente nei prossimi anni».

Fivi, il nuovo triennio presenta sfide di carattere nazionale e internazionale

«Vogliamo - ha aggiunto - poter vivere dignitosamente del nostro lavoro e garantire che il nostro "mestiere" esista ancora domani . Per arrivare a ciò occorre una grande perseveranza nell'operato di Fivi, e sono certa che le vignaiole e i vignaioli eletti in Consiglio sapranno garantirla con l'impegno e la passione che ha sempre contraddistinto la nostra associazione». I prossimi appuntamenti Fivi includono la collettiva al padiglione 8 di Vinitaly, dal 6 al 9 aprile, gli eventi territoriali del “Sabato del Vignaiolo” il 10 maggio e il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, che si terrà dal 15 al 17 novembre 2025 a BolognaFiere.