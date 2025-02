Vigneti Aperti, riparte... in camper: accordo tra Mtv e Agricamper

Da marzo a ottobre, per sette mesi, “Vigneti Aperti” accompagna alla scoperta delle tradizioni enologiche e dei segreti della produzione vitivinicola. L'itinerario offre un'esperienza che unisce natura, benessere e piacere della degustazione, promuovendo un turismo sostenibile, in sintonia con l'ambiente e i ritmi naturali.

Accordo tra Movimento turismo del vino e Agricamper per l‘iniziativa “Vigneti Aperti”

Vigneti Aperti, l'edizione 2025

Da marzo nel sito del Movimento turismo del vino (nazionale e regionali) saranno pubblicati i “Wine trekking - i paesaggi del vino” proposti dalle cantine MTV. Chi arriva nei distretti enologici in camper e vuol dormire vicino alle cantine troverà gli indirizzi nel portale Agricamper Italia. Ogni tappa, rappresentata da un vigneto, permetterà ai visitatori di esplorare le caratteristiche del territorio, scoprire le piante autoctone e conoscere la produzione locale, interagendo direttamente con i vignaioli. L'iniziativa offre un'opportunità unica per enoturisti, famiglie, appassionati di trekking e viaggiatori in cerca di esperienze autentiche, dando loro la possibilità di esplorare i paesaggi del vino, conoscere le piante autoctone, i prodotti tipici e incontrare i vignaioli locali.

L‘iniziativa darà la possibilità di esplorare i paesaggi del vino e incontrare i vignaioli locali

«Vigneti Aperti rappresenta l'essenza dell'enoturismo contemporaneo - racconta Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento turismo del vino - regalando un'esperienza in cantina che dà valore aggiunto alla degustazione ed integra interessanti e divertenti attività immerse nel verde». Secondo quanto riportato dal Rapporto ISMEA 2024 sull'enoturismo, il 40% dei wine lover è alla ricerca di attività rilassanti e rigeneranti tra i vigneti mentre il 30% degli enoturisti predilige esperienze attive. «È evidente - aggiunge - che il desiderio di vivere all'aria aperta è in forte crescita e le cantine MTV sono pronte a soddisfarlo offrendo esperienze all'insegna del relax, del benessere e di un consumo attento e consapevole del vino, già da anni portato avanti grazie alla nostra collaborazione con Wine in Moderation. Un approccio che contraddistingue il Movimento, sin dalla sua costituzione, e sottolinea quanto il vino sia un'esperienza da vivere, ricordare e raccontare».

Vigneti Aperti, la partnership

Vigneti Aperti si inserisce nel panorama del turismo sostenibile, una tendenza sempre più apprezzata dagli enoturisti. Secondo il Rapporto Ismea 2024, la sostenibilità è un elemento fondamentale nelle scelte degli appassionati di vino: il 66% degli enoturisti preferisce aziende che utilizzano energie rinnovabili, mentre il 68% si orienta verso quelle impegnate in iniziative a favore delle comunità locali. Da questi dati nasce una nuova collaborazione tra il Movimento turismo del vino e Agricamper Italia. L'accordo mira a promuovere la valorizzazione delle cantine e dei territori circostanti, favorendo il turismo in camper, un settore che ha visto una crescita significativa dopo la pandemia. Secondo una ricerca di Enit, nel 2023 il turismo all'aria aperta, compreso quello in camper, ha generato un fatturato di 6 miliardi di euro, con 11 milioni di arrivi e 70 milioni di presenze, segnando un nuovo record per l'industria. L'iniziativa “Vigneti Aperti” promuove un turismo più sostenibile, che rispetta l'ambiente e valorizza le comunità locali. La sinergia con Agricamper Italia permette di combinare l'amore per la natura con la cultura del vino, offrendo un'esperienza enoturistica che va oltre la semplice degustazione.

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento turismo del vino

«Con grande entusiasmo diamo il via a questa partnership con l'obiettivo di promuovere il turismo del vino con un'attenzione particolare ai camperisti - racconta Violante Gardini Cinelli Colombini - un pubblico che ama esplorare ogni territorio in modo autentico, assaporandone ogni sfumatura. In riferimento ai dati dell'Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino di Nomisma Wine Monitor realizzato su un campione rappresentativo di 265 cantine, ben il 20% delle nostre cantine possiede un'area di sosta. Con Agricamper condividiamo l'obiettivo di regalare un'esperienza di viaggio unica, favorendo la scoperta di realtà produttive meno note, cantine spesso fuori dai grandi circuiti turistici, ma comunque ricche di fascino. Un'opportunità per dare un impulso concreto anche alle comunità locali, sostenendo le loro economie e promuovendo un turismo più sostenibile e consapevole».

Pauline Nava, fondatrice di Agricamper Italia

«Siamo estremamente lieti di collaborare con il Movimento turismo del vino - afferma Pauline Nava, fondatrice di Agricamper Italia - in questa iniziativa che celebra la bellezza e l'unicità dei paesaggi vitivinicoli italiani. Questa partnership rappresenta una meravigliosa opportunità per i nostri camperisti, che arrivano da diverse nazioni europee, di esplorare e vivere da vicino la cultura del vino italiano, integrando l'amore per la natura e il viaggio sostenibile. Attraverso queste esperienze, non solo valorizziamo il territorio ma contribuiamo anche a promuovere un turismo rispettoso e consapevole, lontano dalle folle e incentrato su un'esperienza più intima e autentica del territorio, rendendo possibile la scoperta delle nostre bellezze tutto l'anno. Questo approccio è in linea con i valori di sostenibilità che entrambe le nostre organizzazioni supportano con fervore».