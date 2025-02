Birra artigianale: cresce l'innovazione, cala il tasso alcolico

Nel 2024, il settore della birra artigianale in Italia ha mostrato un’ulteriore crescita in termini di varietà e innovazione, con l’introduzione di circa 700 nuove referenze sul mercato. Questo dato è stato evidenziato durante il talk "Italian Craft Beer Trends 2024", organizzato da Cronache di Birra nell’ambito di Beer&Food Attraction, la manifestazione dedicata al settore brassicolo e alimentare in svolgimento presso la Fiera di Rimini. Si nota, in generale, la tendenza ad un minor tasso alcolico medio, con una crescita delle referenze low e no alcol. Sempre a Rimini, Simone Pretti del Bar Centrale di Pellizzano, in provincia di Trento, si è aggiudicato la finale della Stella Artois Draught Masters Italia.

Birra, sempre meno alcol

L’incontro, moderato da Andrea Turco, fondatore di Cronache di Birra, ha offerto un’analisi approfondita delle tendenze emergenti nel mondo della birra artigianale, tra cui il crescente interesse per il segmento NoLo (no e low alcol). Questo trend risponde alle richieste di un mercato sempre più orientato verso prodotti con una gradazione alcolica ridotta. I dati presentati durante il talk mostrano che la gradazione alcolica media delle nuove birre artigianali lanciate nel 2024 si attesta al 5,82%, in lieve calo rispetto al 5,89% registrato nel 2023. La flessione, seppur contenuta, conferma una tendenza già osservata negli ultimi anni, che evidenzia la predilezione dei consumatori per birre più leggere, facili da bere e adatte a un consumo quotidiano più moderato.

Nel 2025 i birrifici artigianali potrebbero intensificare lo sviluppo di prodotti con gradazioni alcoliche ancora più basse

Le previsioni per il 2025 indicano che i birrifici artigianali potrebbero intensificare la ricerca e lo sviluppo di prodotti con gradazioni alcoliche ancora più basse. Non è escluso che, oltre a ridurre ulteriormente il tasso alcolico delle birre tradizionali, alcuni produttori possano ampliare la propria offerta con birre completamente analcoliche, un segmento che sta riscuotendo sempre maggiore attenzione anche in Italia. Questa tendenza è già consolidata in altri mercati internazionali, dove le birre NoLo stanno guadagnando una quota crescente grazie alla domanda di alternative più salutari e compatibili con stili di vita attenti al benessere.

Miglior spillatore di birra in Italia: vince Simone Pretti

Nel corso della stessa manifestazione si è svolta la finale della Stella Artois Draught Masters Italia, concorso dedicato all’arte della spillatura promosso dal marchio Stella Artois, parte del gruppo AB InBev. La competizione, giunta alla sua quinta edizione, ha visto la partecipazione di otto finalisti selezionati tra 80 professionisti del settore. Il titolo di miglior spillatore d’Italia è stato assegnato a Simone Pretti del Bar Centrale di Pellizzano, in provincia di Trento.

Simone Pretti, il miglior spillatore di birra in Italia

Pretti ha superato con successo le due prove previste dalla finale, che per la prima volta si è svolta in fiera. Durante la prima fase, ha dovuto spillare tre calici da 40cl in un tempo massimo di tre minuti, mentre nella seconda prova ha ripetuto l’esercizio con calici da 20cl. Precisione, fluidità e controllo sono stati gli elementi che hanno permesso a Pretti di distinguersi e ottenere il titolo nazionale.