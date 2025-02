Come i mignon e le cocktail box si stanno prendendo il mercato degli spirits

Negli ultimi anni, il settore degli spirits ha visto una crescita, sostenuta sia dalle vendite online che dalle discussioni sui social media. Un'analisi del 2024, realizzata da Witailer e Connexia in collaborazione con Mr. Dee Still, ha identificato alcune tendenze chiave del settore, suggerendo anche possibili opportunità per i brand. Un aspetto che emerge è l'interesse crescente per l'innovazione del formato piuttosto che per il miglioramento della miscela o del prodotto. Ad esempio, si è registrato un aumento delle ricerche su Amazon per "mignon" dell'80% e per "gin mignon" del 50%.

Spirits, i mignon: una tendenza stagionale

La categoria degli Spirits è fortemente stagionale, con l'ultimo trimestre che rappresenta il 38% delle ricerche annuali, di cui il mese di dicembre incide per il 20%. Nel complesso, si osserva una diminuzione rispetto al 2023, con una contrazione del -19,6% nel quarto trimestre, il più significativo tra i settori principali. Le conversazioni online, nel frattempo, evidenziano un interesse crescente per i cocktail e i regali, con un focus su formati più piccoli e lussuosi. Le ricerche di formati miniature mostrano una crescita delle keyword specifiche, raggiungendo i 100k ricerche annuali, con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente. Tra i prodotti più cliccati per i liquori mignon, i multipack emergono come preferiti, suggerendo un uso legato alla regalistica, come confermato anche dalle recensioni degli utenti.

Mignon, non solo spirits

Il Gin Tonic rimane uno dei cocktail più discussi online, sebbene su Amazon si registri una flessione generale nelle ricerche, con un interesse crescente per formati specifici, come il mignon. Il Gin ha totalizzato 3,2 milioni di ricerche, segnando un calo del 11% YoY (Year-over-year: serve per confrontare i dati di un periodo di tempo specifico con il periodo corrispondente dell'anno precedente, ndr), con una contrazione del 40% nel quarto trimestre, in particolare a dicembre (-48%). Le ricerche di brand hanno visto una flessione del 18% a dicembre e del 9% nell’anno. L'unico brand in controtendenza è Roku, che ha registrato una crescita del 45% nel 2024, con un aumento anche a dicembre (+27%). Il Whisky ha registrato 1,8 milioni di ricerche, con un calo del 7% sul 2024 e un picco negativo del 22% a dicembre. Il formato mini ha visto un aumento delle ricerche del 40%, mentre le ricerche legate ai brand sono aumentate del 15%. Tra i marchi più noti, Jack Daniel’s e Talisker hanno visto una flessione, mentre i brand premium come Macallan (+42% YoY) e Glenfiddich (+100% YoY) hanno visto crescite significative, con un prezzo medio superiore a quello di altri marchi.

Champagne e spumanti sono molto discussi online, soprattutto durante le festività, con il Capodanno che spinge la richiesta di champagne e vini pregiati. La categoria ha totalizzato 1,7 milioni di ricerche, segnando un calo del 7% nel 2024, con un picco del -18% a dicembre. L’interesse per i formati mini è in crescita, con un incremento del 275% per la keyword «Santero mini» e del 700% per «mini bottiglia prosecco». Le ricerche relative a brand premium hanno registrato un calo, con Dom Pérignon in calo del 21% e Cristal sceso del 47%, a favore di brand più accessibili. Gli Amari hanno visto una lieve crescita del 1,5% YoY, con una crescita significativa delle ricerche per formati mignon: «mignon» è aumentato del 180%, mentre «mignon alcolici assortiti» è cresciuto del 400%. I Rum, con 1,6 milioni di ricerche, hanno visto una flessione del 1,6% YoY, mentre i Liquori hanno registrato una crescita del 16% YoY, con un calo stagionale nel mese di dicembre (-9%).

Spirits, le cocktail box

Accanto al trend dei liquori mignon, si registra una crescente diffusione dei cocktail ready-to-drink e delle cocktail box, una tendenza emersa nella tarda primavera del 2024 e che sta raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Questi prodotti, particolarmente adatti al momento dell'aperitivo, offrono la possibilità di gustare cocktail di qualità comodamente a casa, senza la necessità di preparare i singoli ingredienti. L'analisi delle ricerche su Amazon mostra un aumento del 12% YoY nelle query per cocktail pronti e miscele preconfezionate, con keyword come "cocktail in busta" in crescita. Nel Web Listening, le cocktail box emergono come una tendenza significativa, con brand come NIO Cocktails, Campari e White Claw che stanno prendendo piede, grazie alla proposta di esperienze complete attraverso confezioni eleganti e ricette professionali. Molti consumatori considerano le cocktail box una soluzione pratica per gustare cocktail di alta qualità senza dover acquistare ingredienti singoli.

Il trend è influenzato anche dalla stagionalità e dalla cultura del gifting, con un aumento delle ricerche durante le festività, in particolare a Natale e Capodanno. Sui negozi online, come quello di Mr. Dee Still, le cocktail box e i prodotti legati al regalo sono tra i più venduti nel 2024. Tra i più popolari ci sono le box di Campari, in particolare la Negroni Box, che registra picchi durante la Negroni Week e il periodo natalizio. Anche le box di Aperol Spritz e quelle dedicate al Gin sono apprezzate come regali natalizi, con particolare attenzione al kit premium creato da Alessi e Tanqueray N° 10 Gin, venduto a 190 euro. Il trend delle cocktail box risponde alla domanda di praticità e qualità, permettendo la preparazione di cocktail senza strumenti professionali. Parallelamente, l’interesse per la mixology casalinga sta alimentando la richiesta di soluzioni premium, come il miscelatore domestico Bartesian, il cui prezzo è superiore ai 300 euro e che ha visto una crescita del 500% nelle ricerche su Amazon nella categoria "Bevande e cocktail pronti". Il marchio Bartesian sta guadagnando attenzione anche nella categoria "Attrezzature per bar commerciali", dove ha registrato un aumento del 275% nelle ricerche annuali.

Ricerche online, come cambia l’aperitivo

Per gli italiani, l'aperitivo è generalmente associato allo Spritz, che domina le conversazioni online, soprattutto nelle versioni classiche con Aperol e Campari. Su Mr. Dee Still, il prodotto più ricercato nella categoria «Aperitivi» è Campari, nella sua variante premium Cask Tales. Diversamente dagli amari, che sono più legati a momenti familiari e intimi, l'aperitivo è visto come un momento sociale, spesso legato alla mondanità, soprattutto nelle grandi città come Milano.

Accanto alle tradizioni consolidate, stanno emergendo nuove abitudini di consumo, come i mocktails, varianti analcoliche diffuse tra Millennial e GenZ, in particolare su TikTok. Questi consumatori sono sempre più attenti alla salute e al benessere personale, prediligendo bevande con un basso contenuto di zuccheri. Inoltre, cresce l'interesse per alternative alcohol-free, in particolare tra i "sober curious", una fascia di giovani che preferisce bere meno alcol e frequentare locali privi di alcol. Il dibattito sui prodotti alcohol-free è aumentato, anche in relazione all'introduzione di normative come il nuovo Codice della Strada, con il termine «alcool-free» che ha visto un picco nelle conversazioni a fine 2024, quando è entrata in vigore la nuova regolamentazione stradale. Tra i temi di discussione ci sono i limiti imposti dalle nuove norme e la possibilità di installare l'etilometro Autolock nelle auto.