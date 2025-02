Argea acquisisce WinesU e rafforza la presenza sul mercato degli Usa

Argea, gruppo privato italiano nel settore vitivinicolo, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di WinesU, importante azienda americana specializzata nell'importazione di vini italiani e francesi. Questa acquisizione consente ad Argea di consolidare la propria posizione nel mercato statunitense, che rappresenta il principale mercato di esportazione per il Gruppo, con una quota superiore al 30% dell'export complessivo nel 2024.

Argea acquisirà WinesU

L'operazione Argea-WinesU

Fondata oltre 45 anni fa a Eddystone, Pennsylvania, da Gino Razzi con il nome di Viva Vino Imports, WinesU è diventata un punto di riferimento nell'importazione di vini italiani e francesi per i distributori locali americani. Con un fatturato di circa 35 milioni di euro nel 2024, WinesU si presenta come una parte rilevante nella strategia di crescita di Argea, contribuendo ad incrementare i ricavi consolidati del Gruppo e a rafforzarne la posizione nel mercato statunitense. Il portafoglio di WinesU include 7 cantine e un totale di 11 etichette.

Massimo Romani, ad di Argea

Con questa acquisizione, Argea otterrà un accesso diretto al mercato statunitense, migliorando la propria presenza attraverso sinergie strategiche. La presenza diretta permetterà al Gruppo di rispondere ai cambiamenti nei trend di consumo negli Stati Uniti, ampliare la propria base clienti e accelerare la crescita dei propri marchi premium in un mercato in espansione. Argea è stata supportata nell’operazione da Ernst & Young per la financial e tax due diligence, mentre l’assistenza legale è stata curata da Raines Feldman Littrell LLP. WinesU, invece, si è avvalsa della consulenza legale di Hogan Lovells US LLP.

Argea, la strategia

L'acquisizione di WinesU rientra nella strategia a lungo termine di Argea, che punta a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri. L'operazione mira anche a garantire una gestione integrata della filiera e a valorizzare le denominazioni italiane di eccellenza. «L’acquisizione di WinesU - ha commentato Massimo Romani, amministratore delegato di Argea - rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita internazionale di Argea, confermando il ruolo strategico degli Stati Uniti, primo mercato per vendite e fatturato. Questo traguardo dimostra ancora una volta la capacità di Argea di crescere e innovare, puntando sulla valorizzazione dei nostri territori e la distribuzione delle eccellenze vitivinicole italiane in tutto il mondo. Siamo lieti di accogliere i nuovi colleghi di WinesU nella famiglia Argea ed affrontare la gestione della società all’insegna della continuità, confermando pienamente nella gestione operativa il team di persone che ha contribuito al successo del business USA in questi lunghi e prestigiosi anni».