Enoturismo in Abruzzo, operatori a confronto a Pescara

Venerdì 7 marzo si svolgerà la terza edizione di “Enoturismo Abruzzo”, organizzata dal Movimento turismo del vino in collaborazione con il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo. L'evento si terrà al Mic-Hub di Fondazione PescarAbruzzo e sarà dedicato al confronto e alla formazione nel settore enoturistico regionale.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10:00 con una tavola rotonda dal titolo “Il Turismo in Abruzzo e in Italia”. Tra i partecipanti ci saranno Nicola D'Auria, Presidente di MTV Abruzzo, Emanuele Imprudente, vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura, e Daniele D'Amario, sottosegretario alla presidenza con delega al Turismo. Interverranno anche Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, e gli esperti di settore Lavinia Furlani e Fabio Piccoli, fondatori di Wine Meridian. Nel pomeriggio saranno previsti workshop formativi in collaborazione con Wine Meridian, con particolare attenzione alla fidelizzazione dell'enoturista e alle buone pratiche dell'hospitality manager.

Secondo il presidente di Mtv Abruzzo, Nicola D'Auria, l'iniziativa nasce con un intento formativo rivolto agli operatori del comparto: «Dopo le interessanti edizioni di Loreto Aprutino e del Marina di Pescara anche quest'anno abbiamo voluto riproporre la manifestazione che nasce con spirito prettamente formativo per i nostri associati e per gli addetti di settore. Tanto è il lavoro da fare nel comparto enoturistico, soprattutto in Abruzzo, ma per crescere c'è bisogno di costante formazione, di confronto con gli altri territori e soprattutto di una visione comune tra tutti i portatori d'interesse regionali».