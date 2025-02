Anteprima del Vino Nobile: presentate le nuove annate e il progetto Pievi

L'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano ha registrato un notevole successo durante le giornate di domenica 2 e lunedì 3 febbraio, attirando un pubblico di esperti e appassionati. La storica Fortezza di Montepulciano ha accolto numerosi visitatori, offrendo un'opportunità esclusiva per scoprire le nuove annate: il Vino Nobile di Montepulciano 2022, la Riserva 2021 e il Rosso di Montepulciano. Grande attesa anche per la novità rappresentata dal Vino Nobile di Montepulciano Pieve, che sarà disponibile sul mercato nel 2025.

«Una risposta di pubblico sempre più qualificato dovuta anche al format che da qualche anno abbiamo intrapreso attraverso un sistema di registrazione che agevola il contatto tra operatori e le nostre aziende - spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi - fa piacere inoltre vedere che c'è già molto interesse per le Pievi come dimostrato anche dal sold out della masterclass che abbiamo promosso nella giornata di lunedì». L'interesse per il nuovo progetto delle Pievi è stato confermato dal tutto esaurito della masterclass di lunedì.

Le Pievi: il futuro del Vino Nobile di Montepulciano

L'edizione 2025 dell'Anteprima segnerà il debutto ufficiale delle Pievi, una nuova etichetta che omaggia le radici storiche e territoriali del vino. Il progetto, approfondito dalla giornalista Adua Villa, è stato illustrato durante la masterclass del 3 febbraio, offrendo ai partecipanti la possibilità di assaggiare in anteprima questa nuova tipologia. L'evento culminerà il 15 febbraio con una presentazione ufficiale alla stampa internazionale presso la suggestiva sede di San Biagio, una delle dodici Pievi.

La masterclass sulle Pievi tenuta dalla giornalista Adua Villa

Riconoscimenti: il Grifo Nobile ai promotori del territorio

Domenica è stato assegnato il prestigioso premio Grifo Nobile, istituito cinque anni fa dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per valorizzare coloro che si distinguono nella promozione della denominazione e del territorio. Quest'anno il riconoscimento è andato a due realtà di spicco:

La premiazione del Grifo Nobile a Logge del Vingola e Perbacco Wine Club

Logge del Vignola : Il ristorante gestito da Massimo Stella dal 2001, oggi con il supporto della figlia Virginia Stella , si distingue per una cucina che valorizza i prodotti locali e una carta dei vini che celebra il Vino Nobile di Montepulciano .

: Il ristorante gestito da dal 2001, oggi con il supporto della figlia , si distingue per una cucina che valorizza i prodotti locali e una carta dei vini che celebra il . Perbacco Wine Club: Fondato dai fratelli Francesco e Giacomo Maramai, il club conta circa 900 membri in tutto il mondo, con una forte presenza negli USA, contribuendo a diffondere la cultura del vino di qualità.

Il concorso "Le Belle Vetrine": un omaggio al Museo Civico di Montepulciano

Nel pomeriggio di domenica si è svolta la premiazione della 21ª edizione del Concorso “Le Belle Vetrine”, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Il tema di quest'anno ha reso omaggio al Museo Civico “Pinacoteca Crociani”, situato nel trecentesco Palazzo Neri Orselli e riorganizzato nella sua attuale forma nel 2000.

I vini premiati al concorso Le Belle Vetrine

Primo premio : La Madia di Antonella Mangiavacchi, che ha riprodotto in scala la Porta Etrusca , recente acquisizione del Museo;

: La Madia di Antonella Mangiavacchi, che ha riprodotto in scala la , recente acquisizione del Museo; Secondo premio : Calipso di Cristiana Cardia;

: Calipso di Cristiana Cardia; Terzo premio: Intimondo Nobile Seduzione di Alessandro Adinalfi.

L'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, ricordiamo, si inserisce all'interno della Settimana delle Anteprime di Toscana, evento promosso da Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.