Il vino si fa sostenibile con le bottiglie in cartoncino riciclato di Frugalpac

Il mondo del vino sta vivendo una piccola rivoluzione nel modo in cui pensa al packaging. Da sempre, il vetro è stato il materiale di riferimento per imbottigliare il vino, ma oggi c'è chi sta cercando alternative più sostenibili, senza sacrificare la qualità del prodotto. Tra le soluzioni più promettenti ci sono le bottiglie in cartoncino riciclato di Frugalpac, che stanno attirando sempre più attenzione per il loro ridotto impatto ambientale e la loro versatilità.

Il vetro va in pensione? Frugalpac reinventa il packaging del vino

Frugalpac, azienda specializzata in packaging sostenibile nata nel 2014, negli ultimi anni ha infatti sviluppato le Frugal Bottles: bottiglie composte per il 94% da cartone riciclato, con all'interno una sottile sacca per alimenti che conserva il liquido, un po' come nei bag-in-box. Il risultato? Un packaging cinque volte più leggero del vetro, con un'impronta di carbonio ridotta fino all'84%. Dati che fanno gola sia ai produttori sia ai consumatori più attenti alla sostenibilità.

I vantaggi delle bottiglie in cartoncino riciclato di Frugalpac

Ma non è solo una questione di ambiente, perché queste bottiglie offrono anche altri vantaggi interessanti. A spiegarli è Antonio De Bellis della Stanford University: «Il bello di queste bottiglie è che si possono smaltire facilmente. Il cartone e la sacca interna si separano senza problemi, rendendo il riciclo molto più semplice. E poi sono leggerissime, il che significa meno costi e meno emissioni per il trasporto. Per chi vuole ridurre il proprio impatto ambientale, è una soluzione davvero interessante».

E non finisce qui: «Non pensiamo solo al vino - continua De Bellis - perché queste bottiglie sono perfette anche per distillati, cocktail ready-to-drink, olio e altri prodotti alimentari. Insomma, possono adattarsi a tanti usi diversi, ed è per questo che stanno riscuotendo tanto interesse». E c'è anche un altro punto a favore: il design. Il cartoncino permette di stampare direttamente sulla superficie della bottiglia, eliminando la necessità di etichette separate e offrendo tantissime possibilità creative ai produttori.

Non solo al vino: le bottiglie Frugalpac perfette anche per distillati, olio e altri prodotti

Un'innovazione, insomma, che rappresenta un passo avanti concreto verso un futuro più sostenibile per il comparto vinicolo e delle bevande in generale. Il vetro rimane il materiale della tradizione, certo, ma le Frugal Bottles dimostrano che si può essere ecologici senza rinunciare alla praticità e allo stile. Ora resta da vedere come il mercato accoglierà questa novità e quale sarà la risposta di produttori e consumatori a questa nuova frontiera del packaging.