Cantina Fratelli Pardi: un percorso ventennale nel Sagrantino Montefalco

La Cantina Fratelli Pardi celebra vent'anni di produzione del Sagrantino di Montefalco, caratterizzati da un lavoro costante sulla qualità e sull'evoluzione del prodotto. Dal 2003, con la ristrutturazione dell'azienda, la famiglia Pardi ha sviluppato un'idea precisa del Sagrantino da produrre, privilegiando morbidezza ed equilibrio rispetto alla struttura tannica più marcata che caratterizzava molte produzioni dell'epoca.

Cantina Fratelli Pardi, una storia di famiglia

L'esperienza tramandata dai bisnonni ha guidato la selezione delle migliori aree della collina di Montefalco per la coltivazione del Sagrantino. I vigneti sono stati suddivisi in appezzamenti distinti per valorizzarne le specifiche caratteristiche. Uno degli obiettivi principali raggiunti in questi anni è stato il riconoscimento di una visione alternativa del Sagrantino, inizialmente considerata poco convenzionale. Il lavoro attuale della cantina è focalizzato sull'affinamento della struttura tannica per ottenere una sensazione più equilibrata e meno aggressiva al palato. La storia familiare è un elemento centrale dell'attività della Cantina Fratelli Pardi. Le conoscenze trasmesse tra generazioni, unite ai rapporti con il territorio e con chi vi lavora, hanno contribuito alla crescita dell'azienda. La sostenibilità rappresenta un valore fondamentale per la cantina, con l'obiettivo di preservare l'ambiente e le risorse naturali per il futuro.

Cantina Fratelli Pardi, le prospettive future

Il raggiungimento del ventesimo anniversario rappresenta un traguardo importante, ma la cantina lo considera soprattutto un punto di partenza. Non sono ancora previste celebrazioni ufficiali, ma un'eventuale iniziativa avrebbe l'obiettivo di riconoscere il ruolo fondamentale dei clienti in questo percorso.

Guardando avanti, la Cantina Fratelli Pardi non prevede un'espansione significativa della produzione, ma intende concentrarsi sulla qualità e sulla sperimentazione. I progetti futuri includono l'investimento in due piccoli appezzamenti altamente vocati e la valutazione dell'impatto del cambiamento climatico attraverso la piantumazione di un vigneto sul versante nord della collina. Inoltre, la cantina sta valutando di posticipare l'uscita sul mercato della selezione Sagrantino, con l'idea che un affinamento più lungo possa migliorare ulteriormente le caratteristiche del vino.