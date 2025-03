Cinema e vino: Silvano Campeggi firma le etichette de La Sala del Torriano

Silvano Campeggi, noto anche come Nano, è uno dei più importanti cartellonisti italiani e l'autore delle etichette di alcuni vini prodotti dall'azienda La Sala del Torriano. Tra i vini che portano le sue etichette ci sono la Gran Selezione, la Grappa e il Vin Santo, tutti caratterizzati da un tema comune: il gallo.

L'etichetta del Gran Selezione de La Sala Del Torriano firmata da Silvano Campeggi

Campeggi, celebre per aver creato i manifesti di alcuni dei più grandi film della storia del cinema, come Colazione da Tiffany, Ben Hur, Casablanca e Via col Vento, ha avuto una lunga e profonda amicizia con la famiglia Rossi Ferrini, proprietaria dell'azienda Sala del Torriano. Proprio grazie a questa connessione, è stato realizzato un film documentario su di lui, intitolato "L’uomo che disegnava i sogni". Il film, prodotto dalla Clipper Media e diretto da Simone Aleandri, è stato distribuito dall'Istituto Luce.

La Storia de La Sala del Torriano

La Sala del Torriano si trova a soli 20 km da Firenze, precisamente nel comune di San Casciano in Val di Pesa, che è il comune più settentrionale dell'area del Chianti Classico. L'azienda è composta da due corpi distinti: Il Torriano, situato in località Montefiridolfi, e La Sala, che si trova in località Sorripa.