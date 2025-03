Cuvage: l'evoluzione del Metodo Classico piemontese

Cuvage è un universo enologico dedicato al Metodo Classico. La cantina nasce nel 2011 ad Acqui Terme, tra le colline del Monferrato riconosciute Patrimonio dell'Umanità Unesco, con l’intento di tramandare l’antica tradizione spumantistica del Piemonte, affiancando elementi di sperimentazione volti a enfatizzare l’identità del territorio.

Cuvage: un progetto moderno con radici storiche

Un progetto moderno che si ispira alla storia del Metodo Classico italiano. Una storia che ha inizio proprio in Piemonte nell’800 grazie ai Conti di Sambuy, che impiantarono i primi vigneti di Pinot Nero e Chardonnay per produrre vini spumanti sul modello di quelli della Champagne, e alla visione di Carlo Gancia, che studiò approfonditamente le tecniche spumantistiche francesi.

Cuvage: 86 ettari di vigneti e un approccio attento

Oggi Cuvage opera su 86 ettari di vigneti selezionati, in sinergia con il territorio e le persone che vi lavorano, seguendo un approccio attento e curato in ogni fase, dalla vendemmia alla vinificazione. Accanto alle uve Chardonnay e Pinot Nero, Cuvage si dedica alla spumantizzazione di vitigni iconici del Piemonte come Nebbiolo e Moscato, con i quali dà vita a due Metodo Classico:

Nebbiolo d’Alba Rosé Brut , un rosé dal perlage fine e persistente che affina sui lieviti per 24 mesi

, un dal fine e persistente che affina sui per Asti Docg Millesimato, uno spumante dolce, dai riflessi dorati che esprime tutti i profumi di questa incredibile uva aromatica

Alta Langa: la massima espressione del Metodo Classico piemontese

Al centro della produzione di Cuvage oggi si trova l’Alta Langa, denominazione di origine controllata e garantita (Docg) che rappresenta la massima espressione del Metodo Classico piemontese. L’Alta Langa di Cuvage viene prodotto da uve Pinot Nero e Chardonnay, matura sui lieviti per oltre 30 mesi per poi riposare in bottiglia per ulteriori 6 mesi. Un processo che richiede una lunga attesa e attenzione costante, conferendo al prodotto finale una complessità e una ricchezza uniche.

Alta langa: un profilo sensoriale raffinato

Al calice si presenta di colore giallo paglierino con riflessi dorati. Il perlage è di grana finissima e di grande persistenza. I profumi sono caratterizzati da sensazioni di crosta di pane e da una mineralità che ricorda la pietra focaia; emerge poi il carattere della Cuvée, che si esprime con frutta gialla matura ed al contempo sfumature di ribes, per svelare infine note floreali che ricordano il glicine.

Cuvage: un’esperienza enoturistica immersiva

Cuvage non è solo una cantina. Parte del Gruppo Argea dal 2021, negli anni si è affermata come un luogo di esperienza e di scoperta, dove i visitatori possono immergersi nel mondo degli spumanti attraverso visite guidate, degustazioni e workshop esperienziali. La struttura, arricchita nel 2020 con la Boutique dedicata all’ospitalità e all’enoturismo, offre un viaggio emozionante nel cuore dello spumante Metodo Classico, creando immersive esperienze sensoriali.

