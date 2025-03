Brilla!: il design italiano nel calice

Radicato nell'esperienza di Botter, nome storico della viticoltura italiana, Brilla! porta avanti una solida tradizione spumantistica, reinterpretandola con un'estetica contemporanea e distintiva. Oggi parte del Gruppo Argea, il marchio combina savoir-faire vinicolo e spirito innovativo, rivolgendosi a una nuova generazione di appassionati con una proposta che unisce autenticità e modernità.

Brilla!: stile italiano in ogni dettaglio

Fin dalla sua nascita nel 2018, Brilla! ha puntato sulla valorizzazione del Prosecco Doc, combinando expertise enologica e ricerca estetica. Il packaging, con il caratteristico motivo a goccia ispirato all'alta gioielleria, non è solo una scelta stilistica, ma un'estensione della filosofia del brand: appagare i sensi ancor prima dell'assaggio.

Brilla!: un portfolio ricercato e versatile

Brilla! esprime il carattere del Veneto con Prosecco Doc e Prosecco Doc Rosé, sinonimo di freschezza e piacevolezza, mentre Asolo Prosecco Superiore Docg, fiore all'occhiello della collezione, offre maggiore complessità e profondità aromatica. Nel 2024, il brand ha ampliato la propria offerta con tre vini fermi:

Pinot Grigio delle Venezie Doc

Pinot Grigio Rosato delle Venezie Doc

Pinot Nero Trevenezie Igt

Brilla! ha consolidato la sua presenza nei mercati internazionali, affermandosi in Stati Uniti, Canada, Australia, Austria e Svizzera grazie a uno stile distintivo che coniuga gusto ed eleganza.

Brilla!: un'esperienza che va oltre la degustazione

Per Brilla!, spumanti e vini sono un'esperienza sensoriale completa. Ricercatezza e attenzione al dettaglio si riflettono in ogni aspetto, dall'accessibilità della proposta alla capacità di elevare ogni occasione, rendendola speciale. Con una gamma versatile e armoniosa, Brilla! è la scelta ideale per ogni momento:

Il Prosecco Doc e il Prosecco Doc Rosé sono perfetti per aperitivi e cene leggere

e il sono perfetti per e L’ Asolo Prosecco Superiore Docg esalta piatti più elaborati come risotto al tartufo e frutti di mare

esalta piatti più elaborati come e I nuovi vini fermi accompagnano l’intero pasto, dai primi alle carni arrosto e formaggi stagionati

accompagnano l’intero pasto, dai alle e Il Moscato Spumante completa la linea, perfetto con pasticceria e piatti di frutta

Novità a Vinitaly: il primo vino spumante no alcol di Brilla!

A Vinitaly, Brilla! presenterà un'importante novità: il primo vino spumante de-alcolizzato del marchio. Brilla! 0.0 viene prodotto mediante distillazione a colonne di evaporazione sottovuoto, una tecnologia che permette l’asporto di alcol per evaporazione e successiva condensazione. Questo metodo consente di preservare le caratteristiche organolettiche del vino di origine.

Al calice si presenta di un vivace giallo paglierino con un profilo aromatico che ricorda frutta a pasta gialla e note floreali. Al palato è piacevole, fresco ed armonico.Un'etichetta pensata per chi desidera una scelta alcol-free, senza rinunciare al piacere delle bollicine. Brilla! 0.0 conserva lo stile distintivo del brand, rispondendo alle nuove tendenze di mercato con un prodotto accessibile, elegante e di grande piacevolezza.

Brilla! sarà presente a Vinitaly dal 6 al 9 aprile allo stand Hall 5 - B4