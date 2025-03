Successo italiano a Mundus Vini: 221 Grandi Medaglie d’Oro allo Spring Taste

Il concorso internazionale Mundus Vini, durante lo Spring Taste, ha premiato i vini italiani con risultati notevoli, con 221 Grandi Medaglie d’Oro assegnate alle etichette tricolori, grazie soprattutto ai vini fermi.

Allo Spring Taste di Mundus Vini l'Italia è il Paese con più Grandi Medaglie d'Oro

Mundus Vini, le Grandi Medaglie d’Oro

Su un totale di 1.076 Grandi Medaglie d’Oro assegnate, infatti 221 se le sono aggiudicate bottiglie tricolore. Significa che un riconoscimento su cinque è andato ad un vino del nostro Paese. A completare il podio delle Grandi Medaglie d’Oro la Francia (168) e la Spagna (161).

L'Italia ha dominato soprattutto tra i vini fermi

Per quanto attiene la geografia dei premiati italiani, la Toscana ha portato a casa il maggior numero di medaglie (52), davanti a Veneto (47) e Piemonte (23). In generale, a dominare la scena è lo Champagne con 147 menzioni, davanti all’Australia del Sud (54).

Mundus Vini, i vini fermi spingono l’Italia

Le bottiglie italiane - in termini di Grandi Medaglie d’Oro - dominano tra i vini fermi con 214 riconoscimenti su 806, davanti a Germania (142) e Spagna (125). Tra le Grandi medaglie d’Oro, la Penisola iberica, invece, domina la scena dei vini fortificati grazie ai risultati di Portogallo (69) e Spagna (36) che rappresentano circa la metà delle 119 Grandi Medaglie d’Oro del settore, con l’Italia che riceve 5 riconoscimenti. La Francia trionfa invece tra le bollicine, trainata dallo Champagne (147), con l’Italia che conquista due Grandi Medaglie d’Oro.

Mundus Vini, successo italiano

I risultati italiani sono ancora maggiori se si tengono in considerazione anche le medaglie d’oro e d’argento. Nel primo caso, su 32.598 riconoscimenti, 7.040 sono state attribuite ad etichette del nostro Paese che ha anche distanziato in modo netto Germania (4.596) e Francia (2.873). Per quanto riguarda quelle di argento, in totale ne sono state assegnate 36.064, di cui 8.088 di produzione italiana. Anche in questo caso, a seguire ci sono sempre i vini tedeschi (6.368) e quelli francesi (3.192).

Clicca qui per scoprire tutti i risultati