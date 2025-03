Azienda Drusian Francesco: dal cuore delle colline venete vini che emozionano

Nel cuore delle suggestive Colline di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell'Umanità, sorge l’Azienda Agricola Drusian Francesco, un luogo dove la passione per la viticoltura si intreccia con una tradizione secolare. Fondata alla fine dell’Ottocento, l’Azienda è oggi guidata con dedizione da Francesco Drusian, che dal 1988 si impegna a produrre Spumanti DOCG dal carattere elegante e distintivo.

La cantina dell'azienda agricola Drusian Francesco

Drusian: un profondo rispetto per il territorio

La filosofia di Drusian si fonda su un profondo rispetto per il territorio, dando vita a vini che raccontano la storia e le peculiarità di una terra straordinaria. Ogni bottiglia è il risultato di un lavoro meticoloso, frutto di un legame autentico con la natura e di una costante ricerca della qualità. La passione si traduce in vini che parlano di emozioni, di terre plasmate da abili mani e di una cultura vitivinicola che affonda le radici nel tempo.

Drusian Francesco a Vinitaly 2025

Anche quest’anno l’Azienda parteciperà alla 57ª edizione di Vinitaly, che si terrà dal 6 al 9 aprile 2025 a Verona, presso il Padiglione 6, Stand E3. Sarà un’occasione speciale per presentare una novità in edizione limitata: lo Spumante Valdobbiadene DOCG “Piumani” Brut, annata 2022. Questo vino rappresenta il culmine di un lungo processo di sviluppo e di preziose collaborazioni di cui l'azienda non vuole ancora svelarne il segreto, con la prmessa che saprà sorprendere chi avrà il piacere di assaggiarlo.

Francesco Drusian

Drusian: la linea Tenuta di Cart e le nuove proposte

Inoltre, vi invitiamo a scoprire Villabianco XIX, il nuovo vino fermo di uve Pinot Bianco della linea Tenuta di Cart. Questo marchio, lanciato nella scorsa edizione di Vinitaly con lo Spumante Rosato Rose Mari, realizzato con uve 100% Pinot Nero, rende omaggio ai vigneti di proprietà di Francesco, situati ai piedi delle Dolomiti Bellunesi, anch’esse riconosciute come Patrimonio dell'Umanità.

La linea Tenuta di Cart dell'azienda agricola Francesco Drusian

Qui, la bellezza naturale e la storia si fondono, riflettendosi nei vini con l'invito a intraprendere un viaggio sensoriale che celebra la ricchezza di questo territorio.