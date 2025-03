Pasqua Vini, dopo un 2024 in crescita si prepara a festeggiare il centenario

Pasqua Vini, azienda vitivinicola veronese con un secolo di storia, ha festeggiato il suo centenario con un evento a Milano, al Pac, un centro di arte contemporanea. Le celebrazioni si sono concentrate su investimenti strategici per consolidare la crescita dell'azienda nei prossimi anni e sullo sviluppo di nuove prospettive nel settore vinicolo.

Pasqua Vini ha festeggiato il suo centenario con un evento a Milano

Pasqua Vini, il centenario

Il successo di Pasqua è legato principalmente agli "Icons", i suoi vini più rappresentativi, sui quali l'azienda ha puntato negli ultimi dieci anni, ottenendo buoni risultati nonostante le sfide dei mercati. La cantina ha innovato nella tradizione vinicola veronese, ottenendo riconoscimenti sia a livello economico che critico. L'azienda ha registrato una solida crescita, in particolare nel mercato americano, dove ha aumentato la propria presenza, contrastando i trend negativi del settore. Inoltre, Pasqua ha rafforzato la sua connessione con il mondo dell'arte contemporanea, con una serie di collaborazioni artistiche che sono durate negli ultimi otto anni, coinvolgendo circa trenta artisti. Questo legame ha contribuito a definire l'identità dell'azienda.

In occasione del Centenario, Pasqua ha avviato un progetto che unisce arte e vino, con iniziative editoriali e artistiche. Tra queste, la collaborazione con Saatchi Gallery nel Regno Unito per un'installazione e la pubblicazione del libro “Ode al futuro” con Rizzoli, che esplora la visione dell'azienda sul futuro attraverso l'interpretazione di cinque artisti. Il libro sarà anche parte di un'esperienza immersiva presentata a Vinitaly. Dal 2018, gli investimenti complessivi di Pasqua a supporto dell'arte hanno raggiunto circa 6 milioni di euro.

Il libro “Ode al futuro” di Pasqua Vini

Umberto Pasqua e Riccardo Pasqua, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Pasqua Vini, dichiarano: «Sentiamo la responsabilità della custodia del nostro passato e l'urgenza di entrare con forza e da protagonisti nel futuro, gettando oggi le basi degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere nel medio e lungo termine. La nostra azienda ha sempre spinto il proprio sguardo oltre le convenzioni, e le celebrazioni che abbiamo in programma per questo secolo di vita ne sono la testimonianza. Il progetto "Ode al futuro" rappresenta un ponte ideale tra il nostro ieri - le cui radici affondano in saperi artigianali e conoscenza profonda del terroir - e il nostro domani, in cui vogliamo continuare a essere un laboratorio di sperimentazione dove immaginare e creare. È nel nostro Dna».

Pasqua Vini, i risultati 2024

Per l'occasione, ricordiamo che Pasqua Vini ha chiuso il 2024 con un fatturato consolidato di 63,5 milioni di euro, registrando una crescita del 6% rispetto al 2023. La quota di export è aumentata, passando dall'87,6% al 90,2%, con una presenza in 71 mercati a livello mondiale. Dal 2014, con l'ingresso della terza generazione e una nuova governance, l'azienda ha avviato un processo di rinnovamento supportato da investimenti significativi sia nel vigneto che nelle strutture aziendali. Questo rinnovamento ha portato a una crescita del fatturato negli ultimi dieci anni, grazie all'introduzione di progetti innovativi che hanno permesso a Pasqua di emergere nel mercato con una nuova proposta.

Nel mercato statunitense, Pasqua ha registrato una crescita del 40%, anche grazie a nuove partnership commerciali. Questo risultato si distingue in un contesto di calo generale dei consumi di bevande alcoliche, in particolare del vino (-7,2% in volume e -6,3% in valore), legato a una crescente preferenza per le bevande a basso contenuto alcolico. Rispetto alla crescita media del settore vinicolo italiano negli Stati Uniti (+5,4% a valore), i risultati di Pasqua sono superiori alla media del mercato.

Pasqua Vini ha chiuso il 2024 con un fatturato consolidato di 63,5 milioni di euro

I vini rossi e bianchi fermi di Pasqua, che costituiscono i principali motori di crescita, sono particolarmente apprezzati dai consumatori più maturi. In Italia, la scelta è influenzata dal terroir e dalla denominazione, mentre negli Stati Uniti l'identità dell'azienda e il vitigno giocano un ruolo fondamentale nelle decisioni d'acquisto. Il profilo dei consumatori americani mostra che i Millennial (40% del totale) tendono a preferire i vini premium, acquistati principalmente fuori casa, mentre i Baby Boomers e la Gen X preferiscono consumarli a casa. Pasqua ha adattato la sua strategia nel mercato delle Americhe, selezionando i vini più adatti alle preferenze specifiche di ciascuno Stato.

«Festeggiare il nostro centenario con i risultati brillanti del Nord America ci rende particolarmente orgogliosi - spiega Alessandro Pasqua, presidente di Pasqua Americas. Stiamo lavorando per costruire un posizionamento unico e distintivo nel panorama enologico mondiale, grazie alla capacità non solo di proporre visioni nuove ma sempre fedeli alla nostra storia, ma anche di intercettare i cambiamenti dei trend di consumo. Conoscere le esigenze del mercato e i desideri dei consumatori, senza intermediari e attraverso il nostro team presente sui mercati, ci ha premiato ed è un elemento determinante del successo della nostra strategia commerciale».

Pasqua Vini a Vinitaly

Pasqua ha scelto Vinitaly per inaugurare le celebrazioni del centenario, con una serie di eventi in fiera e in città. Il programma culmina con l'installazione artistica "Ode al futuro", che esplora il processo creativo dietro cinque dei vini simbolo dell'azienda: Famiglia Pasqua, Mai Dire Mai, 11 Minutes, Hey French, Terre di Cariano Cecilia Beretta. La mostra sarà ospitata nel Giardino Giusti, un sito storico, e sarà suddivisa in più sale espositive. Il percorso guiderà i visitatori attraverso la storia, il presente e il futuro di Pasqua. Un vernissage esclusivo per la stampa si terrà venerdì 4 aprile. L'esposizione, curata dal collettivo Foll.ia, comprenderà due sale dedicate ai cinque vini protagonisti di "Ode al futuro", e una terza sala che offrirà un'esperienza immersiva attraverso un'installazione digitale ad alta tecnologia. In questa sala, specchi e proiezioni delle opere degli artisti creeranno una sensazione di totale immersione, ispirata al gioco del caleidoscopio.

Riccardo, Umberto e Alessandro Pasqua

Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini, spiega: «Produrre vino è una sfida bellissima, che raccogliamo ogni giorno dal 1925. Catturare l'anima e l'identità di una terra o di un vitigno, trasformandole in un'opera d'arte qual è il vino, è una grande opportunità che viene offerta alla nostra azienda tutti i giorni ed è nostra responsabilità coglierla. Siamo sempre stati convinti che tra vino e arte esista una connessione profonda, perché i processi creativi alla loro base sono simili tra loro. Ecco perché Pasqua prosegue nel far dialogare i suoi vini con gli interpreti delle nuove forme espressive, attraverso il progetto "Ode al Futuro": per continuare a trovare ispirazioni che aprano nuovi capitoli nella storia della nostra cantina e per portare il messaggio di ogni nostro vino nel mondo, con un linguaggio accessibile a tutti».