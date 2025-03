CMB, alla Wine & Spirits Experience Seul premiati 32 vini italiani

L'inaugurazione della Wine & Spirits Experience Seoul segna un ulteriore capitolo nell'espansione globale del Concours Mondial de Bruxelles (Cmb), che si conferma un evento di riferimento nel mondo dei premi internazionali dedicati ai vini e agli spiriti. Il CMB sta infatti evolvendo da semplice concorso a vero e proprio acceleratore di innovazione per il settore, ponendosi come partner strategico per produttori, distributori e consumatori di tutto il mondo. Nell'occasione, ad essere premiati sono stati 32 vini italiani.

Il Concept della CMB Wine & Spirits Experience a Seoul

La nuova apertura a Seoul non è solo una vetrina per i produttori premiati, ma rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per il vino e gli spiriti di qualità, mettendo in risalto la tradizione vinicola internazionale, con un'attenzione particolare ai vini italiani premiati. La Wine & Spirits Experience Seoul sarà, infatti, il palcoscenico per una selezione esclusiva di oltre 2.000 referenze, tra cui molti dei migliori vini e spiriti provenienti da 35 Paesi, con un focus sulle produzioni italiane, tra cui 32 etichette premiate.

Il nuovo spazio potrà accogliere fino a 250 appassionati di vino e spirits

Il nuovo spazio, che si estende su 2.000 metri quadrati suddivisi su quattro piani, offre un ambiente elegante e prestigioso dove i visitatori possono immergersi in un'esperienza sensoriale unica. Fino a 250 appassionati di vino e spiriti potranno esplorare gli spazi di degustazione, le sale VIP e due ristoranti che propongono abbinamenti gourmet con una selezione accurata di vini e liquori. Il progetto si inserisce nella strategia di internazionalizzazione del Concours Mondial de Bruxelles, volto a rafforzare la presenza del marchio e a promuovere le etichette premiate, contribuendo a sviluppare una cultura della qualità enologica globale.

Concours Mondial de Bruxelles, un progetto in espansione

Baudouin Havaux, presidente del Concours Mondial de Bruxelles, ha sottolineato l'importanza di questo nuovo progetto: «È un grande onore contribuire al dinamismo di Seoul aprendo un locale a Gangnam, proprio nel cuore del centro economico della capitale. Con questa iniziativa, offriamo una vera e propria vetrina che permetterà ai consumatori coreani di apprezzare la qualità dei vini e degli spiriti premiati al CMB».

La Wine & Spirits Experience Seoul è solo una delle ultime tappe di un progetto più ampio che ha già visto aperture di grande successo in altre città internazionali. Nel 2020, il Concours Mondial de Bruxelles aveva inaugurato una prima esperienza a Città del Messico, seguita nel 2021 dall'apertura di un Wine Corner presso il lounge United Airlines all'Aeroporto di Città del Messico. Successivamente, nel 2024, il CMB ha portato la sua esperienza a Cotonou, in Benin, con un altro evento dedicato agli amanti dei vini e degli spiriti di qualità.

Concours Mondial de Bruxelles, l’importanza del mercato italiano

Oltre a consolidare la propria presenza internazionale, il Concours Mondial de Bruxelles sta rafforzando il proprio ruolo anche in Italia, un Paese con forti legami storici e culturali con il vino di alta qualità. Grazie alle collaborazioni con importanti attori del settore, come Pam Panorama, Bistrot Pedol a Milano e DiVino Wine Caveau a Gizzeria, il CMB sta rendendo sempre più accessibile al pubblico italiano la selezione di vini premiati. Inoltre, il progetto CMB Guide, lanciato in collaborazione con 5-Hats, si propone di mettere in contatto i produttori premiati con importatori e distributori internazionali, contribuendo a creare nuove opportunità di business per i produttori italiani. Il CMB è anche un protagonista attivo nei principali eventi vinicoli italiani, come la Premiazione di Roma (BtoB), le masterclass con il Gruppo GEDI, e la partecipazione a manifestazioni come Vinitaly, Tramonto DiVino, Vieste in Rosa e Paestum Wine Fest. Queste occasioni offrono visibilità e networking per le etichette premiate, rafforzando ulteriormente la presenza del Concours Mondial de Bruxelles nel panorama enologico italiano.

Concours Mondial de Bruxelles, i vini italiani premiati

Sono 32 i vini italiani premiati nel menu della nuova Wine & Spirits Experience by CMB.