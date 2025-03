Letteratura e vino: torna il premio eno-letterario “Vermentino”

Il premio eno-letterario "Vermentino" torna con l'edizione 2025 e lo fa con una novità importante: l'apertura alla narrativa straniera, che avrà una sezione dedicata per le opere edite e tradotte in italiano. Un ampliamento che testimonia la crescita di un riconoscimento nato nel 2016 su iniziativa della Camera di commercio di Sassari e che, anno dopo anno, ha saputo conquistare uno spazio sempre più rilevante nel panorama letterario nazionale. Quest'anno il premio ha preso il via da Milano e le candidature resteranno aperte fino al 30 maggio, con la premiazione finale in programma a Olbia il prossimo 4 ottobre.

Narrativa e territorio: il premio “Vermentino” si espande con una sezione internazionale

Un premio che unisce il mondo della letteratura a quello del vino, con l'obiettivo di valorizzare la filiera produttiva del Vermentino attraverso il potere evocativo della scrittura. La narrazione diventa così un mezzo per raccontare non solo il vitigno e la sua cultura, ma anche il territorio in cui nasce, le sue tradizioni e le storie di chi lo abita e lo lavora. Un legame che si è consolidato negli anni e che oggi trova nuova linfa nell'apertura alle opere di autori internazionali.

Premio “Vermentino”: libri, autori e territori al centro della nuova edizione

La partecipazione è riservata alle case editrici e agli autori italiani che abbiano pubblicato opere di narrativa edita. La selezione, affidata a una giuria composta da sette membri, premierà quei racconti capaci di esplorare, in modo originale e significativo, le sfumature del mondo del vino, della vita nei campi e della realtà quotidiana. «È importante sottolineare la rilevanza di questo premio e il fatto che lo si presenti a Milano dimostra quanto teniamo a farlo crescere e quanto possa ancora ritagliarsi uno spazio importante nel panorama nazionale» ha dichiarato Stefano Visconti, presidente della Camera di commercio di Sassari, a conferma della volontà di consolidare e far conoscere il "Vermentino" anche fuori dai confini regionali.

Negli anni il premio ha saputo ritagliarsi un'identità forte, che punta sulla cultura del racconto dei territori, delle persone, del viaggio e delle esperienze autentiche. Un valore che, come sottolineato dalla vicepresidente della Camera di commercio e presidente del premio, Maria Amelia Lai, continua a essere riconosciuto da autori e case editrici: «Anche quest'anno sarà una bella sfida tra autori e case editrici e sarà un'altra occasione per dimostrare quanto il premio in questi anni sta crescendo per apprezzamento e reputazione».

La conferenza stampa di presentazione del premio eno-letterario “Vermentino”

Un aspetto distintivo del "Vermentino" è il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il Liceo Gramsci di Olbia partecipa attivamente a un percorso di accompagnamento al premio, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla lettura e alla narrazione. «Lavorare insieme ai ragazzi per fargli comprendere l'importanza della lettura è un risultato a cui teniamo in maniera particolare - ha evidenziato la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra - e ogni anno la partecipazione dei ragazzi ci dimostra che stiamo seguendo il giusto percorso». Un'iniziativa che arricchisce il premio, donandogli una dimensione più educativa e proiettata verso il futuro.

Premio “Vermentino”: la menzione speciale “Territorio” e l'apertura al mondo

Oltre al riconoscimento principale, viene conferita poi anche la menzione speciale "Territorio", attribuita al volume che meglio valorizza gli aspetti culturali locali, gli ambienti e i contesti regionali, cittadini o rurali. Un attestato che ribadisce il legame profondo tra letteratura e territorio, facendo della narrazione un veicolo di promozione e riscoperta delle radici locali. «Un premio che si evolve e cresce - ha dichiarato il segretario generale del premio, Pietro Esposito - e che negli anni ha dato grandi soddisfazioni grazie al supporto di tutti e a un grande lavoro». La novità più rilevante di quest'anno, l'apertura alla narrativa straniera, permetterà alle case editrici di candidare fino a due opere di autori stranieri tradotte in italiano, oltre alle due opere di narrativa italiana che rientrano nella selezione tradizionale. Una decisione che segna un ulteriore passo in avanti per il premio e la sua vocazione internazionale.

A rafforzare la diffusione del "Vermentino" contribuirà anche l'accordo di collaborazione con l'Associazione librai italiani (Ali), che garantirà una maggiore visibilità al premio nelle librerie selezionate su tutto il territorio nazionale, attraverso un corner dedicato ai volumi vincitori. «È un momento importante per tutti - ha sottolineato il presidente dell'Ali, Paolo Ambrosini - ma soprattutto per il premio che troverà uno spazio che gli consentirà di raggiungere ancor più persone. Siamo davvero soddisfatti per un accordo che punti sulla lettura e sulla diffusione delle opere degli autori».

Tutte le informazioni e il bando di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale.