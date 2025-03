Cantina Patrizia Cadore: i vini del lago di Garda che raccontano un territorio unico

Siamo in Lombardia, nella località Pozzolengo, immersi nel suggestivo paesaggio del versante sud del Garda bresciano. La cantina Patrizia Cadore rappresenta una delle eccellenze dell'enologia locale, una vera e propria gemma vinicola. La sua storia ha radici nell’Ottocento, quando la famiglia Cadore, originaria del Veneto, si dedicava alla produzione del pregiato vino "Torcolato" nella provincia di Vicenza.

La Cantina Patrizia Cadore si trova in località Pozzolengo

Cantina Patrizia Cadore, la storia

Nel decennio degli anni '50, Adriano Cadore acquisisce i vigneti nella rinomata regione del Lugana, in provincia di Brescia. Da quel momento, la cantina ha saputo preservare la tradizione vitivinicola tramandata di generazione in generazione, fondendola sapientemente con le tecniche di produzione più moderne. Oggi, la cantina è guidata da Patrizia Cadore, nipote di Adriano, che porta avanti con passione l’eredità di famiglia, affiancata dalla figlia Giada. La loro dedizione è testimoniata dalla qualità dei vini prodotti, che esprimono appieno il legame con il territorio e la storia della cantina.

Cantina Patrizia Cadore, un terroir unico

L'azienda si estende su 9 ettari di terreno, di cui 8,5 sono dedicati alla viticoltura. La varietà predominante è la Turbiana, l’uva che dà vita al rinomato Lugana Doc. La posizione privilegiata nel versante sud del Lago di Garda, grazie all'influenza benefica del lago, consente una produzione di uva di qualità, favorita dal microclima ideale creato dal "Ora del Garda", un vento mite che asciuga le uve e le protegge dall'umidità.

Patrizia e Giada Cadore

Il terroir della cantina è caratterizzato da terreni prevalentemente argilloso-calcarei. La vicinanza al lago permette alle radici delle viti di penetrare in profondità, assorbendo i nutrienti dal terreno, in particolare i sali minerali, che conferiscono ai vini una distintiva sapidità e mineralità, apprezzabile al palato.

Lugana: l vino emblema della Cantina Patrizia Cadore

La cantina Patrizia Cadore è nota soprattutto per il suo Lugana, nella sua versione classica, Riserva e spumante. Con una produzione annua di circa 70.000 bottiglie, il Lugana è il punto di forza dell'azienda. Il Lugana spumante, realizzato con il metodo Charmat, si caratterizza per una bolla leggera e fresca, perfetta come aperitivo o abbinata a piatti leggeri di pesce. Il Lugana classico, invece, rispecchia pienamente il terroir, con sentori minerali e una piacevole freschezza.

La versione Riserva del Lugana si presenta con un colore dorato e un profumo più complesso, con sentori fumé, floreali e di erbe aromatiche. Al gusto, il vino risulta ben bilanciato e con una notevole pulizia di bocca. Si presta ad abbinamenti più consistenti, come il pesce di lago al forno, piatti di carne bianca e quiche di formaggi e verdure.

Cantina Patrizia Cadore, tra bianchi, rossi e rosati

Oltre al Lugana, la cantina propone altri vini interessanti, tra cui il San Martino della Battaglia Doc. Questo vino, prodotto con il vitigno autoctono Tuchì (oggi noto come Friulano), si distingue per la sua eleganza e complessità. La cantina offre anche due vini rosati: Rosa di Giada, dedicato alla figlia Giada, e il Chiaretto, un Riviera del Garda Classico che esprime la tradizione e l’eleganza del territorio.

Cantina Patrizia Cadore, alcuni vini

La produzione di vini rossi non è da meno. La cantina Patrizia Cadore produce monovitigni classici come il Cabernet Sauvignon e il Merlot, ma anche il vino speciale "Adriano". Quest'ultimo è un blend di Cabernet Sauvignon e Merlot, lavorato in appassimento come l'Amarone, e affinato in acciaio e barrique. Il risultato è un vino elegante, con note complesse di frutta scura, fiori secchi, cioccolato e tabacco, ma con la freschezza tipica del terroir del Garda.

Cantina Patriza Cadore, le prospettive

Patrizia e Giada Cadore continuano a portare avanti la tradizione di famiglia con l'intento di sorprendere senza esagerare. La loro passione per il vino e il rispetto per il territorio si riflettono nelle loro produzioni, che mantengono un legame profondo con la storia della cantina, pur sperimentando e innovando.