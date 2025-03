Dazi Usa: export Prosecco bloccato, i Consorzi scrivono a Lollobrigida

Lo spauracchio dazi verso gli Stati Uniti è sempre più concreto con le terribili conseguenze che porterebbe con sé per i produttori italiani che hanno al di là dell'Atlantico un mercato strategico. È il caso, ad esempio, del Prosecco. A causa della minaccia dell'amministrazione Trump di imporre dazi fino al 200%, le spedizioni di Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg e Asolo Prosecco Docg sono state sospese, generando forti preoccupazioni tra produttori e importatori. Per questo, è stata inviata una lettera al Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, con la richiesta di un intervento urgente a livello nazionale ed europeo per tutelare il comparto a firma Giancarlo Guidolin, Franco Adami e Michele Noal a nome dei rispettivi Consorzi di cui sono presidenti: Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Consorzio tutela vini Asolo Montello.

Prosecco, importazioni negli Stati Uniti ferme

Dazi Usa, export Prosecco bloccato

Come già denunciato da Micaela Pallini, presidente di Federvini, anche le importazioni di Prosecco delle tre denominazioni negli Stati Uniti è stata sospesa. «La scelta di congelare gli ordini - si legge nella missiva - e` stata determinata dall'incertezza che si vive oggi, anche in assenza di un provvedimento dell'amministrazione americana, considerato che i nostri vini - impiegando diverse settimane per giungere negli Usa - potrebbero vedere lievitare i dazi fino al 200% “on the water”, ovvero proprio lungo il percorso tra l'Italia e l'America, rischiando di mettere in crisi gli stessi nostri importatori, senza contare le gravissime ripercussioni sulle aziende mittenti».

Dazi Usa, i numeri del Prosecco

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti si sono affermati come un mercato strategico per l'export del Prosecco, con volumi che rappresentano una quota significativa della produzione italiana, secondo i dati diffusi dai tre Consorzi firmatati della lettera. Il Prosecco Doc, da solo, destina circa 130 milioni di bottiglie al mercato statunitense, pari al 23% dell'export complessivo della denominazione, generando un fatturato di circa 500 milioni di euro alla produzione.

Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio tutela Prosecco Doc

Anche il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg registra una presenza rilevante negli Usa, con oltre 3,5 milioni di bottiglie esportate. Questa denominazione si posiziona esclusivamente nel settore Horeca, garantendo una fascia di prezzo più elevata e valorizzando il prodotto all'interno di contesti di consumo qualificati.

Franco Adami, presidente del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco

Per il Prosecco Docg Asolo, il mercato americano rappresenta una destinazione fondamentale. La denominazione esporta circa il 75% della propria produzione, che nel 2023 ha raggiunto un totale di 32 milioni di bottiglie. La possibilità di restrizioni commerciali o l'introduzione di dazi più elevati potrebbe quindi avere un impatto significativo sull'intero comparto vitivinicolo italiano, rendendo necessaria l'individuazione di mercati alternativi e strategie di diversificazione per mantenere il valore delle esportazioni.

Michele Noal, presidente del Consorzio vini Asolo Montello

Dazi Usa, l'appello

«Il venir meno di un mercato simile - spiegano i presidenti dei tre Consorzi - comporterebbe la necessita` di individuare Paesi alternativi ove andare a collocare queste produzioni e, nell'emergenza, questo comporterebbe di sicuro una pesante contrazione del valore, con ripercussioni per le nostre aziende, sia in termini economici che sociali».

Quindi concludono: «Certi che comprenderà la gravita` della situazione, auspichiamo un suo intervento affinche´ si attuino adeguate azioni - a livello nazionale e comunitario - tese a risolvere il problema».