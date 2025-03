Luce, il vino icona di Tenuta Luce, si racconta in 30 vendemmie

Tenuta Luce ha presentato ufficialmente Luce 2022, la trentesima vendemmia della storica etichetta nata nel 1993. Il vino, prodotto a Montalcino, celebra un percorso trentennale che ha unito tradizione e innovazione nel settore vitivinicolo.

Luce 2022, la trentesima vendemmia della storica etichetta nata nel 1993

Tenuta Luce, un traguardo storico

Lamberto Frescobaldi, presidente di Marchesi Frescobaldi, ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza: «Luce rappresenta per me molto più di una semplice bottiglia di vino. È un’esperienza, un viaggio personale nella vinificazione, che mi ha permesso di esplorare nuove tecniche e metodi, sia in vigna che in cantina e durante l’affinamento, valorizzando un terroir unico. Ogni vendemmia è stata un’avventura e un’opportunità per approfondire le mie conoscenze e arricchire la mia passione. Luce ha segnato profondamente il mio percorso di vita e di lavoro: è stato il mezzo attraverso cui ho scoperto il mondo, incontrando persone accomunate dalla stessa attenzione per il vino, con cui ho condiviso anche storie e culture».

Lamberto Frescobaldi, presidente di Marchesi Frescobaldi

Luce, la degustazione delle 30 vendemmie

Per celebrare i 30 anni del vino, è stata coinvolta la casa d’aste Christie’s nella realizzazione di lotti speciali destinati a diverse aste internazionali. In questo contesto, Tim Triptree, Master of Wine & International Director di Christie’s, ha assaggiato tutte le 30 vendemmie di Luce, dal 1993 al 2022, contribuendo alla stesura di The Anthology, un volume che raccoglie le note di degustazione di ogni annata e racconta l’evoluzione del vino. Nel settembre 2024, si è svolta una degustazione verticale di tutte le annate di Luce, con la partecipazione di Lamberto Frescobaldi e dell’enologo Alessandro Marini.

The Anthology raccoglie le note di degustazione di ogni annata di Luce

«Nel settembre 2024 sono stato entusiasta di partecipare su invito alla degustazione verticale della trentesima vendemmia di Luce, il vino icona di Tenuta Luce a Montalcino, in Toscana» raccontaTriptree che aggiunge: «La degustazione ha compreso 30 vendemmie di Luce, da quella inaugurale del 1993 all’ultima del 2022. Come compagno di questa esperienza, ho avuto l’onore di avere il Marchese Lamberto Frescobaldi. La degustazione verticale è stata un’opportunità affascinante per studiare l’evoluzione dei vini della Tenuta sia negli stili enologici sia nella complessità aggiuntiva dell’affinamento in bottiglia. L’evento ha avuto inizio con un campione di vasca dell’annata 2022, un inizio promettente: questo vino, già emozionante e armonico, preannuncia un futuro estremamente brillante. La degustazione ha messo in evidenza molte annate straordinarie, dimostrando l’alta qualità e la freschezza di tutte le annate di Luce, oltre alla loro indubbia capacità di evolvere e affinarsi in bottiglia».

Che vino è Luce 2022

L’annata 2022 è stata caratterizzata da un inverno rigido e secco, seguito da una primavera con poche precipitazioni e un’estate calda. Due piogge significative a fine luglio e metà agosto hanno contribuito a riequilibrare le condizioni delle viti. La vendemmia è iniziata il 28 agosto, leggermente anticipata per preservare freschezza e aromaticità delle uve. Il mese di settembre ha registrato temperature più miti, favorendo un’adeguata maturazione del Sangiovese. Luce 2022 si presenta con un colore rosso rubino brillante, profumi di frutti rossi come ribes e melograno, e sentori floreali. Al palato è fresco e vibrante, con tannini dolci e un finale sapido e persistente.

Tenuta Luce, il territorio

I vigneti di Tenuta Luce si trovano sulle colline di Montalcino (Si), in un’area caratterizzata da un microclima influenzato dalla vicinanza del Mar Tirreno e dalla presenza del Monte Amiata. L’esposizione a sud-est e sud-ovest permette di sfruttare la luce solare e le escursioni termiche notturne, favorendo lo sviluppo delle caratteristiche organolettiche delle uve.

I vigneti di Tenuta Luce si trovano sulle colline di Montalcino

Dal 1993, Luce è stato prodotto combinando Sangiovese e Merlot, due varietà che si integrano per creare un vino equilibrato. Il Merlot conferisce struttura e morbidezza, mentre il Sangiovese aggiunge acidità e freschezza. Con la vendemmia 2022, Tenuta Luce celebra 30 anni di produzione, mantenendo un approccio basato sul rispetto del territorio e su pratiche di vinificazione poco invasive.