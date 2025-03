Pinot Grigio a Vancouver: il Consorzio Doc Delle Venezie si presenta in Canada

Il Consorzio vini Doc delle Venezie ha organizzato a Vancouver, nella moderna sede del Taste of Legacy, un importante evento degustativo con abbinamento cibo-vino. La serata rientra tra le iniziative che il Consorzio ha in programma per questo 2025, soprattutto in chiave internazionale.

Il Pinot Grigio della Doc delle Venezie è stato protagonista anche a Vancouver

Consorzio Doc delle Venezie, un 2025 internazionale

Dopo aver partecipato al Wine Paris&Vinexpo di Parigi (Francia) ed aver preso parte a due appuntamenti negli Stati Uniti (a Dallas e Miami), il Canada ha rappresentato il nuovo focus, con particolare attenzione al Vancouver International Wine Festival, un importante evento enologico del Paese.

Stefano Sequino, direttore del Consorzio Doc delle Venezie

Stefano Sequino, direttore del Consorzio ha spiegato: «Il Consorzio prosegue con le operazioni di promozione e di comunicazione sia all’estero che in Italia: si tratta di un’attività strategica per consolidare i mercati maturi, sollecitare i mercati emergenti e valorizzare il nostro Pinot Grigio Doc delle Venezie ed i propri territori di produzione. Anche per il 2025 il nostro calendario prevede degli appuntamenti in Italia, mercato da rafforzare nel quale trasferire ai consumatori, buyer, stampa e professionisti del settore, le potenzialità ed i valori del Pinot Grigio Doc delle Venezie».

Consorzio Doc delle Venezie, l’evento di Vancouver

Il Consorzio ha organizzato dunque una serata per il pubblico trade e la stampa specializzata presso il Taste of Legacy cui è seguito, il giorno successivo, un pranzo per buyer e professionisti del settore al Pan Pacific Hotel, e infine un evento serale aperto ai consumatori al Vancouver Club. Nel corso dell’evento, finanziato con fondi comunitari, l’enologo del Consorzio, Nazareno Vicenzi ha illustrato le caratteristiche di una denominazione che ha nel Triveneto il suo territorio d'elezione rappresentando - con quasi 230 milioni di bottiglie - l’85% della produzione italiana di Pinot Grigio. La Doc delle Venezie copre infatti tutta l’area nord-orientale dell’Italia, includendo il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la provincia autonoma di Trento. Questo esteso territorio vanta storicamente un unicum microclimatico che ha permesso di sviluppare una particolare vocazione alla produzione del Pinot Grigio.

Consorzio Dod delle Venezie, a Vancouver non solo vino

Come avvenuto in precedenti eventi svoltisi in Nord America, anche a Vancouver il Consorzio di Tutela ha incontrato stampa, buyers e food influencers proponendo in una degustazione alla cieca il tema dell”aperitivo veneziano” e dei tradizionali cicchetti, elaborati in un’originale versione di “apollini” e “panettone salato” dallo Chef Pasticcere Emiddio Isernia. Per quanto riguarda i cicchetti, come detto, sono stati offerti gli “apollini “, un finger food con la forma della cosiddetta "coda di aragosta". Si tratta di un raffinato elaborato di pasticceria formato da strati di pasta ultra-sottile, pasta al choux tenera e da una farcitura lasciata all’inventiva dello chef.

Anche a Vancouver il Consorzio ha proposto una degustazione alla cieca il tema dell”aperitivo veneziano” e dei tradizionali cicchetti

I cicchetti sono stati esaltati dalla sorprendente versatilità del Pinot Grigio, di cui sono stati degustati 6 vini rappresentativi della denominazione (3 vini presenti sugli scaffali dei negozi del LDB, società del monopolio della British Columbia, e 3 vini presenti presso enoteche private). Ha collaborato alla degustazione e all’organizzazione dell’evento Giuseppe De Cesare, sommelier e importatore di olio EVO con l’ azienda Oleocanthal. Nato a Roma, vive da più di 10 anni in Canada dove importa oli di eccellenza italiani, tra cui il pluripremiato monovarietale Intosso di Tommaso Masciantonio, utilizzato durante il seminario da Chef Emiddio.

Consorzio Doc delle Venezie, i vini degustati a Vancouver

Questi i vini degustati: