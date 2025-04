Collio, cambio al vertice: Luca Raccaro è il nuovo presidente del Consorzio

Luca Raccaro è il nuovo presidente del Consorzio del Collio. A eleggerlo è stato il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 1° aprile, a seguito dell'assemblea dei doci che si è tenuta il 28 marzo a Cormòns, con la partecipazione del 73% della rappresentanza sociale. Insieme a lui, nominati anche i due vicepresidenti Karin Princic e Paolo Corso. Approvati, nel corso dell'assemblea, il bilancio consuntivo 2024 e quello preventivo per il 2025.

Chi è Luca Raccaro, il nuovo presidente del Consorzio del Collio

Classe 1989, titolare con il fratello dell'azienda di famiglia fondata negli anni '70, Raccaro incarna una generazione di vignaioli cresciuti tra i filari del Collio ma con uno sguardo aperto e contemporaneo sul mondo del vino. Con i suoi 36 anni è il più giovane presidente nella storia del Consorzio e la sua elezione arriva in un momento in cui si avverte forte l'esigenza di rafforzare il senso di appartenenza alla denominazione e di rendere sempre più riconoscibile il profilo del Collio nel panorama vinicolo nazionale e internazionale. «Ringrazio chi mi ha voluto in questo ruolo - ha detto. Rafforzeremo l'unità della denominazione e lavoreremo con determinazione per valorizzare la qualità delle nostre produzioni, promuovere la sostenibilità e rafforzare il legame con i consumatori e le comunità locali. Tra gli obiettivi imminenti, il primo grande appuntamento sarà l'evento istituzionale in programma per ottobre, dedicato al Friulano: un'occasione unica per raccontare il nostro territorio attraverso le sue varietà simbolo».

Consorzio del Collio: l'obiettivo di Raccaro è rafforzare il senso di appartenenza alla denominazione

A passare il testimone è David Buzzinelli, che ha voluto ringraziare i soci per il percorso condiviso: «Ringrazio tutti per il lavoro condiviso e per l'impegno dimostrato - ha dichiarato. In questi anni abbiamo ottenuto risultati importanti, portando avanti progetti fondamentali come la delibera relativa all'inserimento a disciplinare dei vini ottenuti con macerazione e l'avvio del percorso per la formalizzazione di un nuovo vino prodotto solo da varietà tradizionali. Vorrei sottolineare anche i traguardi raggiunti dal punto di vista della visibilità e del posizionamento del brand: grazie a una campagna promozionale articolata e costante durante tutto l'anno, il Collio ha saputo rafforzare la propria presenza sui mercati e consolidare la sua identità. Un riconoscimento speciale va infine alle celebrazioni del 60° anniversario, che hanno rappresentato un'occasione straordinaria per coinvolgere il territorio e valorizzare la nostra storia».

Il nuovo Cda e il bilancio 2024 del Consorzio del Collio

Il nuovo Consiglio di amministrazione, oltre a Raccaro, Corso e Princic, è composto da altri dieci membri: Riccardo Marcuzzi (Colsoreli), David Buzzinelli (Carlo di Pradis), Matteo Livon (Livon), Alessandro Pascolo (Vini Pascolo), Fabjan Korsic (Korsic Wines), Saša Radikon (Radikon), Matej Figelj (Fiegl), Jannis Paraschos (Paraschos), Michele Tomba (Bolzicco Fausta) e Tamara Podversic (Podversic Damijan). La composizione rappresenta una buona fotografia della realtà produttiva del Collio, con una varietà di storie aziendali, stili e approcci alla viticoltura che trovano un punto d'incontro nella condivisione di obiettivi comuni. Durante l'assemblea è stato inoltre approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024, insieme a quello preventivo per il 2025, relativi alle attività Erga Omnes e alle rispettive quote. Rinnovato anche l'incarico al sindaco unico, Alessandro Caprara.

Luca Raccaro è il più giovane presidente nella storia del Consorzio del Collio

Il bilancio 2024, nello specifico, ha visto quasi il 60% delle risorse destinate alle attività promozionali, un dato che testimonia l'impegno del Consorzio nel far crescere la riconoscibilità della Denominazione, anche all'estero. Le risorse sono state impiegate anche per supportare le attività istituzionali, ma l'aumento degli investimenti per promozione e valorizzazione è stato netto. Una visione confermata anche dalle parole della direttrice Lavinia Zamaro, che ha sottolineato come l'anno appena trascorso abbia rappresentato un passaggio importante per la proiezione del Collio oltre i confini regionali: «Il 2024 ha segnato un momento di grande slancio per il Consorzio - ha spiegato - non solo per i festeggiamenti del 60° anniversario, ma anche per le attività promozionali svolte all'estero, dagli Usa alla Gran Bretagna, e per l'intenso lavoro di incoming con operatori e stampa, sia italiani che internazionali. Questo ci ha permesso di rafforzare l'identità del Collio e proiettare la nostra eccellenza verso il futuro».

Che cosa sapere sul Consorzio Collio

Fondato nel 1964, il Consorzio del Collio rappresenta circa 270 produttori e tutela circa 1.300 ettari di vigneto Doc, distribuiti nei comuni di Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino. Il Collio è rinomato per i suoi vini bianchi di alta qualità, espressione autentica di vitigni autoctoni - Ribolla Gialla, Friulano, Picolit - e internazionali. Il vino simbolo è il Collio Bianco, assemblaggio libero di tutte le varietà ammesse a disciplinare. Il Consorzio è attivo nella promozione internazionale (Europa, Stati Uniti, Asia) e nella sostenibilità ambientale, con progetti di ricerca, tracciabilità, selezione genetica e tutela della biodiversità. Dal 2021 è operatore associato per l'ottenimento della certificazione Sqnpi e partecipa a fiere di riferimento attraverso la presenza autonoma delle aziende associate.