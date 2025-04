Sierra Nevada guarda al mercato low alcol con la Lager, ma con la propria identità

Interbrau ha introdotto in Italia Sierra Nevada Brewing Co. oltre 15 anni fa, contribuendo alla diffusione di stili birrari come India Pale Ale e American Pale Ale nel mercato nazionale. L'affermazione di questi prodotti è stata supportata da una strategia che ha posto l'accento non solo sulla distribuzione, ma anche sulla valorizzazione del marchio e della sua identità. Anche se oggi il mercato delle craft beer americane è un po' in sofferenza, principalmente a causa degli alti costi dei trasporti - aumentati in maniera considerevole dopo il Covid -, Sierra Nevada rimane un marchio che identifica uno stile ben preciso. E che oggi guarda all'Europa con un prodotto dedicato - una Lager -, nonostante l'incertezza legata ai dazi.

Sierra Nevada ha introdotto una Lager per il mercato europeo

Sierra Nevada, tra mercato e dazi

Anche nel comparto birra, la tendenza verso consumatori che strizzano sempre più l'occhio all'universo low e no alcol è forte. Anche in questa chiave può essere letta la volontà di introdurre la Lager, ma non solo, come spiega Matteo Zamboni dell'ufficio marketing di Interbrau: «Nel settore birrario, così come in quello degli alcolici in generale, si osserva una crescente tendenza verso prodotti a bassa gradazione alcolica. Questa evoluzione è guidata da tre principali fattori: una maggiore attenzione alla salute e all'apporto calorico delle bevande, il rischio di sanzioni più severe per chi si mette alla guida dopo aver bevuto e, infine, un aspetto economico legato alle accise, il cui importo cresce all'aumentare del grado alcolico, incidendo così sul costo finale della birra».

Con i possibili dazi di Donald Trump per le merci europee, possibili ricadute potrebbero esserci anche per l'import dagli Usa

Più che mai attuale è invece il tema dei dazi che potrebbero essere imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, soprattutto qualora provocassero reazioni in seno all'Unione Europea con conseguenza per l'import dagli Usa, come nel caso di Sierra Nevada: «Al momento, questa è una fonte di preoccupazione, anche se non è ancora del tutto chiaro quali saranno le conseguenze, soprattutto per le importazioni dagli Stati Uniti. Tuttavia, è plausibile che possa avere un impatto negativo».

Sierra Nevada, non solo Pale Ale

La Pale Ale è il prodotto di punta del birrificio, nonché la prima birra realizzata da Sierra Nevada, tanto che spesso si tende a sovrapporre il brand con questo stile in chiave americana. Considerata la prima American Pale Ale della storia, ha introdotto l'uso intensivo dei luppoli americani, caratterizzandosi per un profilo aromatico distintivo. Un'altra referenza importante è la Torpedo Extra IPA, una India Pale Ale da 7,2% vol. che utilizza il sistema brevettato “Torpedo” per ottimizzare la luppolatura a freddo. Questo metodo consente di ottenere aromi intensi, con note resinose, balsamiche e tropicali particolarmente persistenti.

La Sierra Nevada Lager attualmente viene distribuita solo in fusto

La gamma comprende anche la California IPA, una Session IPA con gradazione alcolica intorno al 4%, pensata per essere leggera e di facile bevuta. Dallo scorso anno, Sierra Nevada ha introdotto nel mercato europeo la Sierra Nevada Lager, una birra a bassa fermentazione sviluppata esclusivamente per l'Europa che attualmente viene distribuita solo in fusto e che si può pertanto degustare alla spina. Con una gradazione alcolica di circa 4,5%, si caratterizza per la bevibilità e rappresenta attualmente uno dei prodotti su cui il birrificio sta investendo maggiormente.

Sierra Nevada, la storia

Situata a Chico, in California, la Sierra Nevada Brewing è una delle birrerie artigianali più popolari fra quelle attualmente in funzione negli Stati Uniti. Fondata nel 1980 da Ken Grossman e Paul Camusi, Sierra Nevada Brewing Co. è oggi un punto di riferimento nella birra artigianale. La sua Pale Ale è tra le più vendute negli Stati Uniti, e il birrificio produce circa 800.000 ettolitri l'anno. Dal 1983, il mastro birraio Steve Dresler ha accompagnato la crescita dell'azienda, passata da una piccola produzione a una realtà consolidata.

Sierra Nevada ha sede a Chico, in California (Usa)

Oltre alla birra, il birrificio ha ampliato la propria offerta con un ristorante e il locale "The Big Room", dedicato a eventi musicali. L'azienda è anche impegnata nella sostenibilità, con 9.000 pannelli solari e un sistema di celle a combustibile a idrogeno che copre l'80% del fabbisogno energetico.

Sierra Nevada in Italia: la partnership con Interbrau

Pur non avendo un contratto di esclusiva, fino all'inizio di quest'anno Interbrau è stato l'unico importatore di Sierra Nevada in Italia e, in quanto tale, ha avuto la «piena responsabilità della costruzione del brand: tutte le attività di comunicazione e la gestione del marchio nel mercato italiano erano affidate direttamente a noi», dice Zamboni che aggiunge: «Ci siamo occupati della comunicazione sia nel settore Horeca sia nella grande distribuzione, dove il brand è presente, gestendo a 360° la promozione del marchio. Questo include attività promozionali, merchandising e iniziative pubblicitarie».

La Pale Ale di Sierra Nevada

Nel 2025, il modello distributivo di Sierra Nevada ha registrato un'ulteriore evoluzione, con l'ampliamento della rete di partner in tutta Europa. Questo sviluppo rientra in un contesto più ampio di trasformazione del settore, in cui le dinamiche di distribuzione sono in costante cambiamento. «Siamo contenti - fanno sapere dall'azienda americana - del rapporto forte e collaborativo costruito con Interbrau negli ultimi 15 anni e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme per realizzare gli entusiasmanti piani di Interbrau per il 2025». «Assieme a Sierra Nevada - sottolinea Zamboni - è stata presa questa decisione, considerando le difficoltà di competitività dei prodotti americani sul mercato a causa dei costi che menzionavo in precedenza. Si è quindi optato per un ampliamento del raggio d'azione, distribuendo il marchio anche attraverso canali e partner diversi. È stata una scelta condivisa, ma continuiamo a mantenere un focus su questo brand: la nostra partnership, dopo tutti questi anni, è più solida che mai e prosegue nella stessa direzione».