Mondial de Bruxelles Rosati: premi a 82 vini italiani (4 Gran Medaglie d’Oro) Alla Sessione Vini Rosati del Concours Mondial de Bruxelles 2025, l’Italia conquista 82 medaglie, tra cui 4 Gran Medaglie d’Oro. Ottime performance per Puglia, Abruzzo e Toscana. L’evento, ospitato per la prima volta in Romania, ha visto oltre 1.250 vini rosati degustati da esperti internazionali provenienti da 34 Paesi. Prossima edizione in Calabria