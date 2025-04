Frescobaldi entra in Tenuta delle Terre Nere: nasce una nuova alleanza sull’Etna L’amicizia tra Lamberto Frescobaldi e Marco de Grazia si trasforma in una collaborazione ufficiale: Marchesi Frescobaldi entra in Tenuta delle Terre Nere, sull’Etna. Un sodalizio nato da stima reciproca e passione per il vino