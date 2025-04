Ichnusa, la campagna ambientale si estende oltre la Sardegna

Ichnusa si conferma in prima linea contro il fenomeno dell'abbandono del vetro, con una campagna che unisce comunicazione, intervento sul territorio e coinvolgimento attivo della comunità. Il birrificio sardo rilancia per il secondo anno consecutivo il proprio impegno, affermando una posizione chiara: meglio un consumatore in meno che una bottiglia in più lasciata nell'ambiente. La campagna, avviata nel 2023, si distingue per il suo approccio diretto e concreto: non si limita a sensibilizzare, ma promuove azioni reali di pulizia e coinvolgimento, in collaborazione con Legambiente. Un'operazione che oggi si apre anche al resto d'Italia, con iniziative previste a Milano e Bologna, oltre che nei principali centri della Sardegna.

Ichnusa, la ricerca

Oltre 1 italiano su 4 (28%) ammette di aver abbandonato, almeno una volta, bottiglie di vetro nell'ambiente. Il 13% lo ha fatto nell'ultimo anno. Sono dati emersi da una recente ricerca condotta da AstraRicerche per conto del birrificio Ichnusa, che evidenziano come il problema della dispersione del vetro nell'ambiente sia ancora rilevante, nonostante la crescente consapevolezza sull'importanza di un corretto smaltimento.

Di fronte a questa situazione, Ichnusa ha deciso di rilanciare per il secondo anno la propria campagna di sensibilizzazione ambientale. Lo fa con un messaggio netto, espresso dallo slogan «Se deve finire così, non beveteci nemmeno», e con una posizione chiara: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più. Secondo i risultati della ricerca, la campagna ha avuto un impatto rilevante: il 76% degli italiani dichiara di ricordarla e il 90% ne dà una valutazione positiva. Per il 72%, l'iniziativa ha il potenziale per stimolare comportamenti più responsabili. Inoltre, l'83% afferma di aver iniziato a prestare maggiore attenzione allo smaltimento del vetro dopo aver conosciuto il progetto.

Ichnusa, una campagna che va oltre la Sardegna

La campagna sarà visibile in tutta la Sardegna, a partire dalle affissioni negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia. Anche quest'anno sono previste giornate di raccolta del vetro abbandonato, organizzate con Legambiente, nelle principali città sarde, tra cui Nuoro, Sassari e Carloforte. Per la prima volta, la campagna varca i confini regionali, con attività previste anche a Milano e Bologna. Un'estensione naturale, vista la risposta positiva ricevuta e l'interesse espresso da molti cittadini della Penisola.

«Il nostro impegno per la Sardegna nasce da un profondo legame con questa terra», afferma Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa. «L'entusiasmo con cui è stata accolta la campagna ci ha spinto a fare un passo in più. La Sardegna resta centrale, ma quest'anno abbiamo deciso di allargare il progetto anche ad altre città italiane. È un'iniziativa in continua evoluzione, portata avanti grazie al contributo dei nostri collaboratori e dei volontari di Legambiente».

Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa

Tornano anche i “Bidoni d'Autore”, contenitori per vetro decorati da artisti sardi in collaborazione con Urban Center, che saranno posizionati nei punti di consumo dell'isola. L'obiettivo è rafforzare il messaggio della campagna attraverso un linguaggio visivo ispirato al muralismo sardo, radicato nella tradizione artistica locale. «La nostra campagna con Ichnusa prosegue da tempo», dichiara Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna, «e oggi siamo ancora più convinti che non servano grandi gesti per fare la differenza. La comunità può diventare il motore di cambiamenti significativi attraverso piccole azioni quotidiane». Le azioni di pulizia, sottolinea Battaglia, sono pensate per luoghi di socialità e spiagge, dove in estate si manifestano le maggiori criticità: «Raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti restituisce bellezza e educa alla cura del bene comune».