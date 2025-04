Identità, benessere e racconto: l'enoturismo secondo Casa D'Ambra

In un'epoca in cui il viaggio non è più solo spostamento ma ricerca di emozioni, anche il turismo evolve. Non basta più offrire un letto comodo o un buon vino da degustare: ciò che oggi cerca il viaggiatore è un'esperienza che lasci il segno. Un momento da vivere, raccontare e ricordare. Che sia sportiva, culturale o legata al cibo e al vino, l'esperienza - chiamata così ormai anche dalle più grandi piattaforme di prenotazioni come Airbnb experience - oggi deve coinvolgere i sensi, creare connessioni autentiche con il territorio e chi lo abita. Il turista non vuole sentirsi ospite, ma parte della storia. E l'enoturismo, in particolare, ha saputo intercettare questa nuova esigenza: alle degustazioni si affiancano percorsi nella natura, momenti di relax e attività immersive che trasformano la visita in cantina in qualcosa di molto più profondo. È in questo scenario che si inserisce il nuovo progetto di Casa D'Ambra, storica cantina ischitana che ha scelto di ampliare la propria offerta creando Tenuta Calitto. Una tenuta tra i vigneti, con spa, stanze accoglienti, trattamenti a base di vinacce e percorsi esperienziali che parlano di vino, benessere e identità. Un modo nuovo di accogliere che guarda oltre la stagionalità, e racconta l'isola d'Ischia 365 giorni l'anno, come spiega la proprietaria Sara D'Ambra in questa intervista a Italia a Tavola.

Casa D'Ambra rilancia l'offerta delle esperienze

Cosa vi ha spinto ad ampliare l'esperienza Casa D'Ambra con la Tenuta Piromallo? Quale sogno c'era dietro questa trasformazione?

In primis, l'interesse nell'acquisto della Tenuta era legato al vigneto: parliamo di 7 ettari con un potenziale produttivo di circa 60.000 bottiglie. L'attenzione era focalizzata proprio su questo, anche perché, purtroppo, oggi ci sono sempre meno raccoglitori d'uva e la manodopera scarseggia. Per garantirci un futuro basato sulle nostre uve, abbiamo deciso di fare questo passo. Inoltre, la proprietà precedente - la storica Tenuta Piromallo - disponeva già di una spa, mai attivata, e di alcune stanze. Da lì è nata l'idea di adattare la spa alle nostre esigenze e trasformarla in una vera e propria “spa del vino”. Abbiamo cominciato a ristrutturare e arredare gli ambienti proprio in funzione di questo tema. C'è addirittura un'esperienza di bagno nel vino durante la quale è possibile gustare un aperitivo. Il bicchiere di benvenuto, naturalmente, non manca mai. La Tenuta ci ha permesso anche di ampliare il servizio di degustazioni e accogliere un numero maggiore di persone, rispondendo così a una domanda sempre più crescente per questo tipo di attività.

Marina e Sara D'Ambra, quarta generazione alla guida dell'azienda

Quanto è importante oggi, secondo voi, affiancare l'ospitalità e il benessere alla produzione vinicola? È una scelta commerciale o identitaria?

Casa D'Ambra, il modello di accoglienza

Ci raccontate cosa succede durante una degustazione in vigna qui alla Tenuta? Quali sensi volete coinvolgere?

L'idea di base è quella di non proporre più, o comunque non solo, la classica degustazione frontale con la spiegazione della storia aziendale. Vogliamo offrire un'esperienza vera e propria.Ancora prima di iniziare il wine tasting, ci prendiamo qualche minuto per raccontare una parte della storia di Casa D'Ambra, della Tenuta Calitto e del Palazzo Piromallo. Poi ci si concentra sull'assaggio dei vini, che non raccontano soltanto Casa D'Ambra, ma parlano anche dell'intera isola d'Ischia. Chi viene qui è interessato non solo alla nostra storia personale, ma anche a quella del territorio, legata alla nascita del vino sull'isola. Durante la visita, diamo anche cenni di storia archeologica, raccontando di ritrovamenti e reperti, e approfondiamo il legame tra il vino, i Greci e il'isola d'Ischia. Chi lo desidera può quindi vivere un'esperienza che arricchisce anche dal punto di vista culturale. Alla Tenuta Calitto abbiamo voluto riprendere ciò che già offrivamo a Casa D'Ambra, ma rendendolo ancora più immersivo. Ad esempio, proponiamo anche il massaggio con le vinacce e diversi pacchetti relax. Con le stesse vinacce produciamo anche le nostre creme - “Divine” - un ulteriore richiamo al mondo wellness legato al vino. Inoltre c'è la possibilità di organizzare eventi, sia intimi che più strutturati, come matrimoni o degustazioni per gruppi numerosi.

Casa D'Ambra, alcuni vini

Che tipo di ospite cercate di accogliere? Avete notato un nuovo tipo di turista attratto da questo format?

Per quanto riguarda l'accoglienza, le degustazioni e i tour, la maggior parte dei clienti sono americani, anche se non mancano gli europei, soprattutto d'estate. Essendo aperti anche d'inverno, accogliamo anche gli amanti del turismo di bassa stagione: vengono molti svizzeri e tedeschi. Gli italiani, in generale, sono pochi. Quest'anno, però, ne abbiamo avuti soprattutto durante il periodo natalizio. Con la nascita di Tenuta Calitto si è avvicinato anche un tipo di clientela interessata principalmente al benessere, che sceglie la Spa, decide di pernottare una notte con colazione inclusa e riparte il giorno successivo. In questo caso, l'esperienza più richiesta è il bagno nella vasca di vino nella private room, spesso abbinata alla degustazione. Una sorpresa inaspettata è stata la clientela ischitana, che ha deciso di venirci a trovare e provare le nostre esperienze. In generale esistono quindi due tipologie di clienti: chi è interessato a conoscere la storia del vino e chi, invece, cerca principalmente un'esperienza di relax. Allo stesso tempo, c'è anche chi desidera unire entrambe le attività. Inoltre, Ischia è conosciuta nel mondo per le sue importanti terme: noi siamo stati i primi ad unire i due mondi, quello del vino e quello del benessere.

Quali sono le sinergie con il territorio di Ischia? Collaborate con artigiani, produttori o altre realtà locali?

Sì, crediamo che collaborare con le realtà ischitane sia importante per non dimenticare il territorio in cui ci troviamo. Ad esempio, facciamo assaggiare il miele prodotto sull'isola, abbinandolo ai formaggi che serviamo nei taglieri durante le degustazioni in vigna o in Tenuta. Ma proponiamo anche limoncello, piperna e rucolino. Abbiamo anche il nostro olio, che produciamo e che da quest'anno dovremmo iniziare a vendere. Cerchiamo, quindi, di ampliare l'offerta e far scoprire altri prodotti locali. Oltre ai prodotti agroalimentari, vendiamo anche libri sulla storia dell'isola, libri di ricette isolane, e testi sulle erbe che crescono spontanee sul Monte Epomeo, come appunto, la piperna, una delle più caratteristiche.

Casa D'Ambra, il futuro dell'enoturismo

Come immaginate l'evoluzione dell'enoturismo nei prossimi 5 anni? E Casa D'Ambra dove sarà?

L'idea è quella di ampliare. Abbiamo espiantato e impiantato quasi 2 ettari di vigna e vogliamo arrivare a essere un resort a tutti gli effetti, con 7 stanze, buon cibo e benessere a contatto con la natura. Il prossimo inverno ci dedicheremo anche alla produzione di marmellate e vorremmo creare prodotti a chilometro zero, grazie allo spazio per l'orto che abbiamo appena avviato. Da quest'anno, inoltre, abbiamo anche una chef che propone piatti semplici per chi desidera fermarsi a mangiare: piatti di pasta, snack e una cucina veloce, capace di richiamare ancora di più i sapori della terra d'Ischia.

Tenuta Calitto è stata acquisita da Casa D'Ambra

C'è un'esperienza che non avete ancora realizzato ma che vi piacerebbe offrire qui alla Tenuta?

Ora come ora siamo molto soddisfatti. Il nostro obiettivo è lavorare tutto l'anno e contribuire alla destagionalizzazione del turismo: la Tenuta Calitto si presta benissimo a questa visione, anzi, è un'esperienza che richiama proprio l'inverno. Il sogno è quello di lanciare Ischia non solo come meta estiva e che questo possa essere un monito per altre realtà imprenditoriali, affinché l'isola resti viva e attiva anche nei mesi invernali. Quest'anno abbiamo lavorato molto a dicembre, gennaio e febbraio, e ci auguriamo che ciò possa ripetersi anche nei prossimi anni.