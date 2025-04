Vermentino, Sardegna vs Toscana: Siddùra Maìa trionfa nella degustazione di Decanter

Siddùra Maìa 2023 è stato premiato da Decanter ottenendo il primo posto nella degustazione dedicata ai Vermentini organizzata dalla rivista Decanter. L’annata 2023 ha ottenuto 95 punti, il punteggio più alto tra gli 83 vini provenienti da Sardegna e Toscana. La degustazione si è svolta alla cieca ed è stata condotta da Jason Millar, Michael Garner e Vincenzo Arnese, tre professionisti di spicco del panorama enologico internazionale. I giudici hanno descritto Maìa come «un vino impressionante», premiandone la qualità e l’equilibrio.

Il Siddùra Maia 2023 che ha trionfato nella degustazione di Decanter

Decnater, che vino è il Siddùra Maìa

Secondo Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra, il risultato rappresenta una conferma del lavoro svolto dall’azienda: «Confrontarsi con le produzioni nazionali e internazionali è sempre stato per Siddùra una filosofia di vita. 867 premi fa, ricevevamo il nostro primo riconoscimento proprio da Decanter, e proprio con Maìa», ha dichiarato. «Oggi si conferma la qualità e l’eleganza dei nostri prodotti. Mettersi in discussione e misurarsi con i mercati più affermati ci permette di avere una visione più ampia. Sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare, e questi riconoscimenti ci danno ulteriore motivazione». Il risultato della classifica Decanter ha anche un risvolto commerciale. Come evidenziato da Massimiliano Farci, direttore commerciale della cantina: «Maìa è un vino che soddisfa i palati più esigenti a livello globale. Il trend di vendita è in crescita a doppia cifra, e questo riconoscimento ci dà ulteriore consapevolezza sulla validità della nostra scelta: produrre vini autoctoni sardi di alta qualità, longevi, che esprimano le caratteristiche uniche del territorio».

Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra

L’enologo Dino Dini ha descritto nel dettaglio il lavoro tecnico alla base di Maìa 2023:«Oggi le vigne sono nel pieno della loro maturità. Il risultato è frutto di scelte precise: suolo, portinnesto, clone, esposizione. L’obiettivo è stato quello di produrre un vino appagante sin dall’uscita ma anche in grado di evolvere nel tempo», ha spiegato. «L’acidità aiuta la conservazione, mentre i tannini del rovere - utilizzato già dalle prime fasi di fermentazione - conferiscono struttura e capacità evolutiva. Questo consente lo sviluppo di sentori complessi e un sorso più morbido e rotondo». Il riconoscimento ottenuto da Maìa rafforza la posizione del Vermentino di Gallura nel panorama vitivinicolo italiano e internazionale, confermando la Sardegna come un territorio di riferimento per questa varietà.

Decanter, Vermentino: la classifica completa

Il panel di degustazione organizzato da Decanter nel 2023 ha messo a confronto alcuni tra i migliori Vermentino italiani, provenienti da Sardegna e Toscana. Tra gli 83 vini assaggiati alla cieca, a primeggiare, come detto, è stato il Maìa di Siddùra, Vermentino di Gallura Superiore dalla Sardegna, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera rassegna: 95 punti. A seguire, si sono distinti altri due vini: il Bolgheri Vermentino di Grattamacco (Toscana), e il Crizia di Atlantis, anch’esso un Vermentino di Gallura Superiore dalla Sardegna.

Di seguito la classifica completa: