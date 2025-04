Mixology: il Prosecco protagonista nel nuovo ricettario firmato Serena 1881

Un progetto editoriale e digitale che unisce Prosecco Doc e Docg alla creatività dei cocktail contemporanei. È questa la nuova proposta firmata Serena Wines 1881, storica realtà vitivinicola di Conegliano, che presenta il suo primo ricettario interamente dedicato alla mixology.

La gamma di vini di Serena Wines 1881

Pensato per il mondo Horeca e per tutti gli appassionati di vino e cocktail, il volume raccoglie ricette originali realizzate con i vini della linea Serena 1881, arricchite da video tutorial e contenuti multimediali accessibili tramite QRCode. Un'iniziativa che segna una nuova tappa nella strategia di comunicazione dell'azienda: più dinamica, digitale e orientata a un pubblico giovane e internazionale.

Cocktail con Prosecco: creatività e identità in ogni calice

L'idea nasce da un'esigenza concreta: valorizzare il ruolo del Prosecco nei cocktail contemporanei, superando le ricette standardizzate spesso diffuse sul mercato, soprattutto all'estero. Il team di Serena Wines 1881 ha quindi dato vita a un progetto capace di restituire identità e riconoscibilità alle proprie referenze.

Serena 0.0 Alcohol Free

Ogni etichetta della linea Serena 1881 è diventata ingrediente centrale di una proposta esclusiva, creata in collaborazione con il Nudi e Crudi Cocktail Club di Mestre. Tra i cocktail più rappresentativi spiccano il “Negroni Errato”, il “Mestrino Fizz”, il “Wine Mocha” e il “18:81 Gran Tea”, fino ad arrivare al mocktail senza alcol preparato con Serena 0.0 Alcohol Free.

Un ricettario per professionisti e appassionati: mixology accessibile e internazionale

Concepito come uno strumento operativo per bartender e operatori del settore, il ricettario si propone anche come una guida coinvolgente per i wine lovers alla ricerca di nuovi abbinamenti e ispirazioni. Le ricette sono accompagnate da contenuti video su YouTube, pensati per rendere l'esperienza interattiva e semplificare l'applicazione pratica dietro al bancone.

Il ricettario di Serena Wines 1881 dedicato alla mixology

Il risultato è una raccolta raffinata, versatile e coerente con le tendenze globali della mixology, capace di raccontare il Prosecco sotto una nuova luce, più creativa e adatta ai diversi momenti di consumo, dall'aperitivo alla mixology più sperimentale.

Un nuovo linguaggio per raccontare il Prosecco nel mondo

«Il vino è tradizione, ma anche cambiamento - spiega Luca Serena, ceo e quinta generazione della famiglia. Con questo ricettario vogliamo raccontare il nostro Prosecco in modo diverso, più vicino al linguaggio del nuovo pubblico e più utile per chi lavora nel settore. È uno strumento pratico, ma anche emozionale, pensato per rafforzare il legame tra il nostro prodotto e le persone che lo scelgono, in Italia e nel mondo».

L'idea di un ricettario dedicato alla mixology nasce dall'idea di valorizzare il ruolo del Prosecco nei cocktail

Un progetto che riflette appieno l'identità di Serena Wines 1881: un'azienda che, dopo aver chiuso il 2024 con una crescita a doppia cifra nella linea Serena 1881, guarda al 2025 con una strategia chiara, focalizzata su digitalizzazione, creatività e valorizzazione del territorio d'origine, con un occhio sempre attento ai mercati internazionali.