Paestum Wine Festival: il programma completo con ospiti e eventi da non perdere

Paestum Wine Festival, la più affermata manifestazione del Centro-Sud Italia dedicata alla cultura del vino, alla formazione, al business e al marketing, torna a Paestum (Sa) dal 4 al 6 maggio. L'evento vedrà la partecipazione dei protagonisti della comunicazione, del trade nazionale ed estero, e di 50 buyers internazionali.

Il Next - Nuova esposizione ex tabacchificio ospiterà ancora Paestum Wine Fest

Il programma della 14ª edizione è stato presentato a Napoli presso il Palazzo della Regione Campania da Angelo Zarra, Ceodi Zeta Enoteca e fondatore di Divini Assaggi Magazine, insieme ad Alessandro Rossi, direttore della manifestazione. La kermesse si svolgerà come di consueto negli spazi del NEXT - Ex Tabacchificio di Paestum, antica città della Magna Grecia.

Saranno presenti oltre 250 aziende, 20 consorzi e gruppi d’acquisto, 1.200 operatori Horeca, con circa 11.000 etichette in degustazione. Si prevede un'affluenza nazionale e internazionale: lo scorso anno furono 24.000 presenze tra operatori B2b e professionisti della comunicazione.

Un'edizione rinnovata per raccontare il vino a 360°

Angelo Zarra ha dichiarato: «Questa sarà un'edizione migliorata per raccontare una nuova pagina del Festival, all'altezza della nostra filiera vitivinicola, per vivere il mondo del vino a 360 gradi e promuoverlo a livello internazionale, avvicinando i giovani a un settore che guarda al futuro».

Paestum Wine Fest includerà un ricco calendario di eventi, masterclass e dibattiti

Anche Alessandro Rossi ha sottolineato l'apertura internazionale che permetterà alle aziende di crescere con sinergie semplificate.

Le istituzioni a sostegno del territorio

Secondo l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci, l'evento avrà un impatto positivo sull'incoming turistico, integrando naturalmente vino e territorio. L'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo ha evidenziato la crescita autonoma della manifestazione grazie al supporto dei privati, sottolineando la necessità di un piano strategico di marketing territoriale.

I partecipanti alla conferenza di presentazione del Paestum Wine Fest 2025

Al dibattito, moderato da Marco Di Buono, hanno partecipato:

Stefano Di Sessa (Presidente ANCE)

Ivano Valmori (Fondatore TellyWine)

Domenico Apicella (Laboratorio Didattico DiTas)

Ivano Santoro (Santoro Creative Hub)

Marco Alfano (Founder AMO Comunicare)

Il Festival gode anche del patrocinio della Camera di Commercio di Salerno, di Assoenologi e della Provincia di Salerno.

Gli spazi rinnovati e i protagonisti della sommellerie

Il restyling degli spazi, affidato all'architetto Fiorenzo Valbonesi, ha coinvolto 8.500 mq tra aree interne ed esterne, che ospiteranno stand, aule per convegni e sale degustazione. Matteo Zappile, brand ambassador del Festival, ha selezionato i migliori protagonisti della sommellerie stellata per il Wine Club Paestum Wine Fest, in collaborazione con Cantina San Salvatore 19.88.

Paestum Wine Fest torna dal 4 al 6 maggio 2025

I 23 sommelier selezionati sono:

Davide Macaluso (Principe Di Piemonte)

Mirta Margaglio (Perbellini)

Alessandro Tupputi (Mammoliti)

Francesco Aldieri (Acquolina)

Manuele Pirovano (D’O)

Lavinia Santicchia (Aprea)

Simona Beltrami (Magorabin)

Luca Belleggia (Il Pagliaccio)

Francesco Cioria (San Domenico)

Andrea Menichetti (Caino)

Pascal Tinari (Villa Maiella)

Calogero Milazzo (Arnolfo)

Beatrice Ruzzon (Damini)

Carla Scarsella (Sintesi)

Domenico Accinni (Pascucci)

Patrizio Pizzi (Ydilio)

Sara Checchelani (Materia Prima)

Luca Pozzoli (Orma)

Federica Gatto (Cetaria)

Oscar Mazzoleni (Al Carroponte)

Lydia Perry (Oro Restaurant)

Raffaele Mellino (Quattro Passi)

Giorgia Capriotti (NH Fori Imperiali)

Ospiti d'eccezione e programma fuorisalone

Porteranno il loro contributo:

Charlie Arturaola , wine speaker e attore

Chiara Giannotti , ideatrice di Vino.TV

Eros Teboni e Andrea Gori , giornalisti e sommelier

Leila Salimbeni , direttore di Spirito diVino

Sandro Camilli , presidente AIS Italia

Paola Restelli , Wine Immersive ambassador

Davide Gangi , founder di Vinoway

Errico Cecchetti

Francesca Negri , wine tutor

Vincenzo Russo , Professore di Psicologia dei Consumi

Titti Dell’Erba , wine communicator

Federico Menetto , consulente food&wine

Federico Latteri , giornalista esperto di vini siciliani

Fabrizio Carrera , direttore di Cronachedigusto.it

I giornalisti Anna Mazzotti, Roberto Parodi, Bruno Petronilli (direttore di James Magazine) e Malinda Sassu (La Gazzetta del Gusto)

Fittissimo il programma con incontri anche nei fuorisalone: le masterclass saranno 35, poi presentazioni di libri, wine experience, incontri del gusto, tavole rotonde e un focus sulla cucina catanese a confronto con quella del Cilento. Alcuni eventi si svolgeranno nella suggestica cornice dell'area archeologica.

Info e programma completo su: www.paestumwinefest.it