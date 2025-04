Antinori, i tre nuovi Chianti Classico 2021 di San Casciano, Gaiole e Castellina

La famiglia Antinori, tra le più autorevoli del panorama vitivinicolo italiano, conferma la propria visione strategica lanciando tre Chianti Classico Gran Selezione dalla vendemmia 2021, frutto di un lungo lavoro su tre diverse Uga (Unità Geografiche Aggiuntive): San Casciano, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti.

La cantina di Marchesi Antinori nel Chianti Classico

«Dopo tanti anni di investimento abbiamo finalmente la prima annata dei tre grandi vini Gran Selezione, pensati per esprimere con chiarezza la potenzialità delle singole Uga», spiega Enrico Chiavacci, Direttore Marketing di Antinori.

Tre territori, tre espressioni: Villa del Cigliano, San Sano e Buiano

Le nuove etichette rappresentano l’esito di un progetto a lungo termine, basato sull'acquisizione di proprietà altamente vocate: Fattoria del Cigliano a San Casciano, San Sano a Gaiole e Buiano a Castellina. «Usciamo con Villa del Cigliano, San Sano e Buiano: tre vini che raccontano l’identità del Chianti Classico attraverso il Sangiovese in purezza e la forza espressiva delle diverse Uga», racconta Chiavacci.

Tre cru distinti, frutto di territori con geologie, altitudini e microclimi differenti, che puntano a definire con sempre maggiore precisione la mappa qualitativa della denominazione.

Le Uga rilanciano l’identità del Chianti Classico

«Un tempo la differenziazione non era tra queste sottozone, ma tra Chianti Classico senese e fiorentino. Oggi, grazie alle Uga, c'è una grande attenzione alle potenzialità reali delle singole aree».

Villa del Cigliano

Con l’introduzione delle Unità Geografiche Aggiuntive, il Consorzio del Chianti Classico ha avviato una fase di lettura più dettagliata del territorio. Antinori interpreta questo cambiamento come un’opportunità di valorizzazione territoriale e di crescita enologica, sia per i produttori che per i consumatori. «Le Uga devono essere di stimolo per i produttori e portare i consumatori a riconoscere l’identità e il valore delle sottozone. È una nuova fase per il Chianti Classico, che guarda lontano».

Un Sangiovese in purezza che punta in alto

I tre vini sono monovarietali da Sangiovese, in linea con la scelta di posizionare la Gran Selezione come punta più alta della piramide qualitativa del Chianti Classico. L’obiettivo è ambizioso: costruire un nuovo linguaggio del gusto che parta dalla tipicità e parli a un pubblico esperto, nazionale e internazionale.

Enrico Chiavacci, Direttore Marketing di Antinori

«Chi beve questi vini percepisce con chiarezza che il Chianti Classico ha intrapreso un’evoluzione. Come accadde con i Supertuscan negli anni ’70 e ’80, oggi anche la Gran Selezione può ambire a un ruolo nuovo e centrale nel racconto del vino toscano».