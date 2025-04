Sauvignon Selection by CMB: per l'Italia 2 Gran medaglie d'oro e 33 premi totali

Dall'11 al 13 aprile 2025, la città di Burgas, in Bulgaria, ha ospitato la 16ª edizione del Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles, il più importante concorso internazionale dedicato ai vini Sauvignon. Oltre mille campioni provenienti da 26 Paesi sono stati valutati da 60 degustatori internazionali.

Con 105 vini in gara, l'Italia è risultata il terzo Paese per numero di partecipanti e ha conquistato 33 medaglie. Le regioni più premiate sono state il Friuli Venezia Giulia (15 medaglie) e il Trentino-Alto Adige (13 medaglie). Le 2 Gran medaglie d'oro italiane sono state assegnate a:

Nicolussi-Leck Sauvignon Blanc Riserva 2021 , premiato anche come Rivelazione Italia .

, premiato anche come . Borin Vini e Vigne Sauvignon Blanc 2024.

Sauvignon Selection by CMB, Francia leader

La Nuova Zelanda, storicamente riconosciuta per i suoi Sauvignon, ha ottenuto 21 medaglie su 34 vini iscritti. Anche l'Austria, in particolare la regione della Stiria, ha confermato la crescita qualitativa: il 45% dei vini austriaci ha ricevuto un riconoscimento, con un totale di 95 medaglie (5 Gran Medaglie d'Oro, 40 d'Oro e 50 d'Argento).

La Francia si è confermata leader nella produzione di Sauvignon

Tra i Paesi emergenti il Cile ha conquistato 7 medaglie, tra cui 2 Gran Medaglie d'Oro, la Romania ha ottenuto 8 (inclusa una Gran Medaglia d'Oro) e la Bulgaria, paese ospitante, ha registrato un risultato storico con 20 medaglie. Nonostante alcune difficoltà climatiche, la Francia si è confermata leader nella produzione di Sauvignon, aggiudicandosi 105 medaglie, il numero più alto tra i Paesi partecipanti.

Il concorso Sauvignon Selection by CMB, cos'è

Il Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles è il più grande concorso internazionale dedicato ai vini Sauvignon. Nato a Bordeaux nel 2010, cambia destinazione ogni anno, valorizzando diverse regioni vitivinicole di eccellenza. Dopo aver toccato Francia, Italia, Austria, Spagna, Portogallo e Sudafrica, il concorso è approdato per la prima volta in Bulgaria. La competizione è riconosciuta per il suo rigore e per gli elevati standard di valutazione, ed è un appuntamento fondamentale per produttori e operatori del settore.

Sauvignon Selection by CMB, i vini italiani premiati

Ecco tutti i 33 vini italiani premiati alla Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

Gran Medaglia d'Oro

Nicolussi-Leck Sauvignon Blanc Riserva 2021 (Winery Nicolussi-Leck, Alto Adige)

Borin Vini e Vigne Sauvignon blanc 2024 (Borini Vini e Vigne, Veneto)

Medaglia d'Oro

Bosco della Donna 2024 (Borgo Stajnbech, Veneto)

Casali Roncali Sauvignon 2024 (Cabert - Cantina di Bertiolo, Friuli Venezia Giulia)

Gessaia Sauvignon 2023 (Tenute Montauto, Toscana)

Sauvignon Braida Santa Cecilia 2024 (Pitars, Friuli Venezia Giulia)

Vigna RACHTL Sauvignon Blanc Riserva 2022 (Schlosskellerei Tiefenbrunner Turmhof, Alto Adige)

Wassererhof Südtirol Sauvignon Riserva 2021 (Wassererhof, Alto Adige)

Castelfeder Sauvignon Raif 2023 (Castelfeder, Alto Adige)

Mervin 2020 (Cantina Merano, Alto Adige)

Schliff Sauvignon Südtirol 2022 (Kellerei Sankt Pauls, Alto Adige)

