5StarWines 2025, ecco i 9 vincitori dei Trofei. Premiati in tutto 761 vini

Si è svolta a Verona la nona edizione di 5StarWines - the Book, selezione enologica promossa da Veronafiere. In tre giorni di degustazioni alla cieca, una giuria composta da esperti internazionali ha valutato oltre 2.200 campioni provenienti da cantine italiane e internazionali. Solo 761 vini hanno ottenuto un punteggio pari o superiore ai 90 punti, requisito necessario per entrare nella guida ufficiale 2025, e 9 sono stati i premi assegnati nelle varie categorie.

5StarWines - The Book: i vini vincitori del 2025

5Star Wines, l’edizione 2025

I vini selezionati saranno inseriti nell’edizione 2025 della guida 5StarWines - the Book, che viene distribuita tra operatori del settore e buyer internazionali. I produttori riceveranno i diplomi ufficiali nel corso della prima giornata di Vinitaly, in programma a paritre da domenica 6 aprile. Ai vini premiati saranno inoltre applicati adesivi identificativi, per facilitarne il riconoscimento durante la fiera. Robert Joseph, general chair della selezione, ha commentato: «Ogni anno, questa giornata è particolarmente emozionante poiché sveliamo i migliori vini di ciascuna categoria. È una vetrina straordinaria del paesaggio vinicolo diversificato dell'Italia, che mette in evidenza la sua straordinaria varietà di vitigni, terroirs e altitudini. Dopo tre giorni di degustazioni eccezionali, questo momento è una vera e propria celebrazione del vino italiano».

La premiazione avverrà durante Vinitaly

Durante Vinitaly, martedì 8 aprile alle 16:30 si terrà una masterclass dedicata all’approfondimento dei criteri di valutazione e al confronto tra i sette vini con i punteggi più alti. Seguirà la cerimonia ufficiale di premiazione dei Trofei e un walk-around tasting con la partecipazione di produttori, giudici e rappresentanti di Veronafiere. I vini che hanno ottenuto un punteggio compreso tra 85 e 89 riceveranno un certificato digitale di partecipazione.

5StarWines, i vincitori

I vincitori dei nove trofei, suddivisi per tipologia di vino, sono stati annunciati dai General Chair della giuria: Pedro Ballesteros Torres MW, Bernard Burtschy, Daniele Cernilli, Robert Joseph e Andrea Lonardi MW.

Ecco l’elenco completo dei riconoscimenti: