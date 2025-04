Il messaggio del Biagioli Wine Festival: un calice di vino rende più bella la cena (e la vita) Per gli italiani non esiste pasto senza un buon bicchiere di vino. È quasi un dovere morale: accanto a ogni pietanza, ci vuole il giusto calice. Lo diceva anche il nonno, con quella saggezza semplice e profonda che non sbagliava mai