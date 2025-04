Vinitaly Design Award 2025: tutti i premi per i migliori packaging

Un evento dedicato alla cultura del progetto e all’espressione estetica nel mondo agroalimentare. Il Vinitaly Design Award 2025 ha celebrato, presso il Teatro Ristori di Verona, la creatività applicata al packaging di vino, olio extravergine d’oliva, birre artigianali e distillati, sottolineando il valore del design come elemento chiave nella percezione del prodotto.

Il Vinitaly Design Award 2025 ha premiato la creatività applicata al packaging di vino, olio extravergine d’oliva, birre artigianali e distillati (Foto: EnneviFoto)

Un premio che valorizza la qualità del design nel settore enogastronomico

Promosso da Veronafiere, il premio ha premiato i migliori esempi di packaging di alta gamma, distinguendosi per un’impostazione curatoriale che unisce competenze trasversali e una visione contemporanea del mercato. La direzione artistica è stata affidata anche quest’anno a Mario Di Paolo, figura di riferimento nel design enologico, mentre la giuria era composta da 30 esperti di spicco provenienti da settori come Gdo, e-commerce, media di settore e packaging di lusso.

Il premio ha premiato i migliori esempi di packaging di alta gamma (Foto: EnneviFoto)

Tra i nomi di rilievo figurano Antonella Andriani, vicepresidente di ADI-Compasso d’Oro, Simonetta Doni, pioniera del wine design strategico e Daniele Colombo, tra i massimi esperti di beverage nella grande distribuzione italiana.

Un tributo alla visione e all’estetica del prodotto

Durante la serata è stato conferito anche il Premio alla Carriera 2025 a Gavino Sanna, figura storica della comunicazione pubblicitaria in Italia. Un riconoscimento al suo contributo unico e duraturo nel collegare design e narrazione di marca.

Gavino Sanna riceve il Premio alla Carriera 2025 (Foto: EnneviFoto)

In totale, sono stati assegnati riconoscimenti in 20 categorie, con quattro premi per ciascuna: Black, Gold, Silver e Bronze. A completare il palmarès, 11 Premi Speciali, tra cui due Best in Show ex aequo.

Vincitori del Black Award per categoria

White Wines

“Il Bianco” - Do Man (Killeridea)

- Do Man (Killeridea) Red Wines

“Laus Vitae” - Citra Vini (Spazio di Paolo)

- Citra Vini (Spazio di Paolo) Rosé Wines

“Teméria” - Maria Faretra (Stefano Bracci)

- Maria Faretra (Stefano Bracci) Sparkling Wines

“Brut Nature 72” - Dolomis (Killeridea)

- Dolomis (Killeridea) Fine Wines

“Êra Passito” - Baglio di Pianetto (Spazio di Paolo)

- Baglio di Pianetto (Spazio di Paolo) Timeless Wines

“Buiano Chianti Classico” - Marchesi Antinori (Spazio di Paolo)

- Marchesi Antinori (Spazio di Paolo) GDO Wines

“Famiglia Pescato” - Brand Breeder (Spazio di Paolo)

- Brand Breeder (Spazio di Paolo) Restyling Wines

“Nativae Montepulciano d’Abruzzo” - Tenuta Ulisse (Spazio di Paolo)

- Tenuta Ulisse (Spazio di Paolo) Illustrated Wines

“Alaterra” - Davide Quintili (Durante Associati)

- Davide Quintili (Durante Associati) Concept

“Anteprima” - Officina Grafica

- Officina Grafica Aromatized Wines / Cocktail Base / Soft Drinks / No Alcohol

“Negroni Ready-to-Drink” - Sabatini Gin (Dario Frattaruolo)

- Sabatini Gin (Dario Frattaruolo) Liqueur Wines

“Êra Passito” - Baglio di Pianetto (Spazio di Paolo)

- Baglio di Pianetto (Spazio di Paolo) Series

“Mirata” - La Guardiense (D’Aroma Studio)

- La Guardiense (D’Aroma Studio) Limited Edition

“El Pul Bitter” - Grafical (Dario Frattaruolo)

- Grafical (Dario Frattaruolo) Private Label

“Famiglia Pescato” - Brand Breeder (Spazio di Paolo)

- Brand Breeder (Spazio di Paolo) Clear Spirits

“5th Element Gin” - Distilleria Eterea (Dario Frattaruolo)

- Distilleria Eterea (Dario Frattaruolo) Dark Spirits

“Amaro Seneghe” - GAM (Basile ADV)

- GAM (Basile ADV) Secondary Pack

“Olio della Corte” - Ca’ del Bosco (Spazio di Paolo)

- Ca’ del Bosco (Spazio di Paolo) Extra Virgin Olive Oils

“Olio della Corte” - Ca’ del Bosco (Spazio di Paolo)

- Ca’ del Bosco (Spazio di Paolo) Beers

“Blackout” - Birrificio Ventitré (Basile ADV)

Tutti i vincitori dei Vinitaly Design Award 2025 (Foto: EnneviFoto)

I Premi Speciali 2025