Vini Alto Adige: nuove etichette, zonazione e 50 anni di Doc

Il Consorzio Vini Alto Adige celebra un traguardo cruciale: i 50 anni della Doc Alto Adige, istituita il 14 aprile 1975. Una data che segna un punto fermo per una denominazione che oggi rappresenta il 96% della produzione vitivinicola altoatesina, sinonimo di eccellenza enologica e forte identità territoriale.

Il Consorzio Vini Alto Adige festeggia i 50 anni della Doc

«Per noi è un momento molto importante» racconta Eduard Bernhart, direttore del Consorzio. «Abbiamo voluto ricordarlo anche esponendo etichette storiche che raccontano la storia e l'evoluzione del nostro vino». Un tributo alla coerenza qualitativa che da mezzo secolo guida la viticoltura altoatesina.

La zonazione in etichetta: nasce una nuova geografia del vino

Accanto alla celebrazione della Doc, il Consorzio introduce un nuovo progetto destinato a cambiare il volto della viticoltura locale: il concetto di zonazione, che porterà in etichetta ben 86 unità geografiche aggiuntive.

Eduard Bernhart, direttore del Consorzio Vini Alto Adige

«Con questo progetto portiamo al massimo livello il rapporto tra zona di origine e vino», sottolinea Bernhart. «Indicheremo in etichetta da quale vigneto proviene ogni bottiglia. È un modo per essere ancora più trasparenti e raccontare in modo chiaro il legame tra territorio e prodotto».

Una scelta che potenzia l'identità dei singoli terroir altoatesini, valorizzando le microzone che danno vita a etichette di grande personalità.

Enoturismo in Alto Adige: vino e territorio pedalano insieme

Parallelamente alla zonazione, il Consorzio spinge l'acceleratore sull'enoturismo, puntando su esperienze immersive e sostenibili legate al territorio. Un'iniziativa che guarda ai viaggiatori del gusto e si traduce in percorsi cicloturistici tematici tra i vigneti.

La bicicletta creata da Pegoretti

«Abbiamo sviluppato otto tour ciclabili in Alto Adige legati al vino», racconta Bernhart. «Il progetto è nato grazie a una collaborazione internazionale e si rivolge agli amanti del vino che vogliono vivere il territorio in modo attivo e consapevole». Tra gli elementi simbolici anche una bicicletta creata da Pegoretti, storica realtà artigiana veronese. Il vino, quindi, diventa pretesto e contenuto di un nuovo modo di esplorare l'Alto Adige, tra colline, cantine e degustazioni a ritmo lento.

Michael Bradlwarter: un premio per una visione lungimirante

Durante l'anno in corso è stato assegnato anche il Premio Angelo Betti a Michael Bradlwarter, figura chiave dello sviluppo vitivinicolo locale. Ex presidente della Cantina Produttori di Gries e, dopo la fusione, della Cantina Bozen, Bradlwarter è stato protagonista dell'ammodernamento del comparto, compresa la costruzione della nuova sede della cantina a San Maurizio e l'introduzione del primo rapporto sulla sostenibilità.

Il Consorzio Vini Alto Adige è formato da otlre 90 cantine associate

«Con lungimiranza e impegno costante, negli ultimi venticinque anni ha ricoperto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia vinicola in Alto Adige», ha affermato l'Assessore Luis Walcher.

Valorizzare la qualità del vino altoatesino oltre i confini

Il Consorzio Vini Alto Adige si conferma protagonista di una visione ambiziosa e concreta, dove la qualità del vino è il filo conduttore che unisce produttori, territorio e consumatori. Con oltre 90 cantine associate, la promozione della zonazione, l'ampliamento dell'offerta enoturistica e il rafforzamento della Doc sono tutti tasselli di un progetto di sistema che punta alla valorizzazione su scala internazionale.